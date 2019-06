101 ans et toujours passionné de nature

Parler avec Arthur William Landry, c’est comme avoir devant vous une encyclopédie vivante et captivante. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Arthur William Landry n’a pas à aller bien loin pour plonger pieds joints dans sa fontaine de Jouvence. Il n’a qu’à franchir le perron de porte de sa résidence de Saint-Léolin. La vue devant lui le ramène à 20 ans, même si, de son propre aveu, il a des «genoux moins flexibles qu’avant».

Ah oui, on a oublié de vous dire que M. Landry est âgé de… 101 ans.

«Et sept mois!», s’empresse d’ajouter Denise Godin, secrétaire du Club des naturalistes de la Péninsule acadienne, devant son membre le plus illustre.

Cette précision fait sourire le récipiendaire du titre de Naturaliste de l’année de Nature Nouveau-Brunswick, prix qu’il est lui-même allé chercher à St. Andrews, il y a une semaine.

De son salon, on a une vue spectaculaire de sa cour. Les colibris viennent boire. Des pics-bois vont chercher quelques graines. Le chant des oiseaux est continu. Des pommiers décoratifs sont en fleurs. Un érable géant, qu’il a planté lui-même, domine cette propriété.

Comment ne pas rajeunir devant pareil spectacle?

L’endroit aurait été parfait pour les confidences d’une entrevue, si ce n’était de ces millions de maringouins qui nous rappellent humblement la puissance de persuasion d’une si petite bestiole.

«J’ai toujours eu un intérêt pour la nature. Quand je suis arrivé ici, je prenais une marche avec mon voisin et j’ai pris un arbre dans mes bras. Je l’ai enlacé, comme on enlace une belle femme. Il m’a trouvé un peu bizarre, je crois…», admet en rigolant ce membre à vie du club de la Péninsule acadienne, honneur qu’il a obtenu à… 95 ans!

Encyclopédie vivante

Parler avec Arthur William Landry, c’est comme avoir devant vous une encyclopédie vivante et captivante. Les anecdotes se succèdent. Les blagues aussi. Il en a un plein sac, peut-être même deux. Il s’amuse devant le malaise que les gens peuvent encore avoir en ne faisant pas toujours la distinction devant les termes «naturaliste» et «naturiste».

Environnementaliste avant l’heure – probablement avant même que le mot soit ajouté au dictionnaire. Défenseur du développement durable à une époque où la planète utilisait ses ressources sans penser aux conséquences. Écologiste de passion. Il a été un des premiers à écrire sur la nature, à l’époque du Vent d’Est, le journal d’Euclide Chiasson. Il a été le premier à penser au site parfait pour implanter le Village historique acadien, sur les rives de la rivière du Nord. Il a notamment écrit un mémoire, en 1967, sur le choix de l’emplacement de ce qui allait rapidement recevoir un incontournable touristique en Acadie.

Il a étudié l’astronomie et la géologie. Il connaît sur le bout de ses doigts la faune et la flore de la province. Il a été un pionnier, là où personne ne pensait même poser le pied.

«J’ai été chanceux, avoue-t-il. J’avais les connaissances que d’autres n’avaient pas… Qu’on ait reconnu ma contribution au VHA, ça me touche beaucoup. Je ne dis pas que j’ai pensé au concept, mais j’ai pensé au site. Pour moi, c’était l’endroit parfait.»

Un hommage mérité

Il est clair que cet hommage de Nature Nouveau-Brunswick, M. Landry ne l’a pas volé. Il est même permis de se demander pourquoi il ne l’a pas eu avant.

Doyen provincial de cette organisation, il continue d’assister aux réunions régulières du Club des naturalistes de la Péninsule acadienne. Aussi habile sur Internet que n’importe qui, il passe plusieurs heures à la recherche de sujets potentiellement intéressants pour les membres, que ce soit sur des oiseaux ou sur la botanique.

«J’aime tout de la nature, confie-t-il. J’aime l’astronomie, les oiseaux, les champignons… Tout est égal pour moi, pourvu que ça fasse partie de la nature.»

Il est revenu dans son Acadie natale en 1959, où il a acheté une maison pour à peine 500$ et des terres que des gens ne voulaient plus parce qu’elles avaient été bûchées à blanc. D’année en année, il a agrandi son domaine, aménagé son terrain et planté des arbres. Aujourd’hui, c’est devenu un sanctuaire où tout transpire la paix.

«Je me suis joint au club des naturalistes dès ses débuts. J’y ai trouvé des personnes formidables, passionnées comme moi de la nature. Nous partageons les mêmes convictions. Ils sont devenus ma deuxième famille. Si Isaac Newton, qui se décrivait comme un naturaliste, avait vécu de notre temps et s’il avait été notre voisin, il aurait certainement joint notre club. Il aurait été en excellente compagnie!», a raconté le lauréat du prix de Nature N.-B. dans son discours d’acceptation.

Denise Godin (secrétaire), Émile Ferron (président du Club des naturalistes de la Péninsule acadienne) et Lewnanny Richardson (Nature N.-B.) ont tenu à féliciter Arthur William Landry pour son prix de Naturaliste de l’année. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

«Un phénomène»

Pour le moment, ce sont ses amis du Club des naturalistes qui sont en excellente compagnie avec Arthur William Landry.

«Il est un phénomène, affirme sans hésitation le président Émile Ferron. Il est un mentor pour nous tous. Ça fait longtemps qu’il est avec nous. C’est un monsieur qui ne se gêne pas pour partager ses connaissances. Il est toujours présent à nos ateliers de botanique, même en hiver. Il est le plus jeune de notre gang!»

Évidemment, en plus d’un siècle, l’environnement a changé, et pas toujours pour le mieux. Là où il s’abreuvait à même une source dans son enfance, on retrouve aujourd’hui un commerce qui vend de l’eau en bouteille. Sa maison familiale à Caraquet est devenue un dépotoir. Il a vu plusieurs magnifiques paysages se transformer en déchéance devant la main de l’homme.

Ça lui fait de la peine, mais – en jeunesse qu’il est! – il garde confiance, surtout tant qu’il y aura des gens comme ses amis du Club des naturalistes de la Péninsule acadienne et de Nature N.-B. pour prendre soin de ce qu’il y a de plus précieux pour lui.

Que fera-t-il à 120 ans?

«La plus belle chose au monde: voir le soleil se lever et le voir se coucher de ma fenêtre. Pour moi, c’est ça, le bonheur.»

Et c’est également sa fontaine de Jouvence.