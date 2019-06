La révolution marxiste-léniniste a tenté de s’implanter en Acadie

La publication récente du livre intitulé Au temps de la «révolution acadienne», les marxistes-léninistes en Acadie lève le voile sur un pan de l’histoire politique et sociale contemporaine de l’Acadie qui s’avère plutôt méconnu du grand public

L’ouvrage de 260 pages qui a été publié par Les Presses de l’Université d’Ottawa est l’œuvre de Julien Massicotte, qui est professeur de sociologie à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE) et de Philippe Volpé, un doctorant en histoire à l’Université d’Ottawa.

Ces derniers ont ainsi décidé de revisiter les années 70, une décennie qui se voulait riche en bouleversements sociaux, politiques et culturels.

«Ce qui est un peu particulier, c’est que cet ouvrage devait porter à l’origine sur le Parti acadien. En approfondissant nos recherches, nous nous sommes aperçus de l’existence de différents militants marxistes au sein de ce parti politique. Tout ça a piqué notre intérêt et a fait changer notre programme de recherches», a d’emblée raconté Julien Massicotte.

Il faut dire que le Parti acadien continue de fasciner les chercheurs et les historiens, même plus de 35 ans après sa disparition.

Sa volonté de faire de l’Acadie une province canadienne et de changer la société aura été marquée par une série de succès et de déboires retentissants.

Durant cette même période ayant suivi la célèbre réforme sociale «Chances égales pour tous», apparaissent en Acadie les premiers groupes issus de la mouvance communiste.

«Ces militants marxistes-léninistes ont décidé de quitter le Parti acadien en 1977, ce fut une brisure assez marquée. Selon eux, ce parti s’éloignait des enjeux de justice sociale et d’élimination de la pauvreté», soutient Julien Massicotte.

«Ce nombre de militants qui ramaient à contre-courant était plutôt restreint, mais il s’agissait de personnes très dévouées et impliquées», a ajouté le spécialiste en sociologie historique et de l’Acadie.

Selon lui, le discours catholique étant encore bien présent dans les institutions acadiennes de l’époque aura tôt fait de contrecarrer les projets d’avancée des sympathisants de l’extrême gauche.

Ceux-ci maintiennent tout de même leur désir de s’implanter en terre acadienne.

Une ancienne membre active du Parti communiste ouvrier (PCO) a ainsi confié à l’Acadie Nouvelle que le parti politique québécois et canadien avait délégué l’un de ses membres à Moncton durant une certaine période afin de maintenir une présence marxiste-léniniste en Acadie.

Bien que méconnu du grand public, plusieurs personnalités publiques ont milité dans leur jeunesse au sein cette formation, notamment l’ancien chef de l’Opposition officielle à la Chambre des Communes et du Bloc québécois, Gilles Duceppe et l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau.

Certains seront également surpris en parcourant l’ouvrage d’apprendre l’existence durant cette même période du Front de libération de l’Acadie.

Bien que discret, le petit frère du Front de libération du Québec a laissé sa marque en apposant l’acronyme «FLA» sur des panneaux anglophones des autoroutes de la province et en allant même jusqu’à lancer trois cocktails Molotov et incendier un édifice du gouvernement fédéral situé à Saint-Quentin en février 1978.

«Le mouvement marxiste-léniniste en Acadie n’a jamais eu un poids social et politique d’envergure, comme ç’a été le cas ailleurs. C’est quand même intéressant de raconter dans notre livre que ce mouvement a existé en Acadie et que plusieurs personnes d’ici ont embrassé cette idéologie-là», de conclure l’auteur Julien Massicotte.

Le militant acadien Jean-Marie Nadeau – Archives Jean-Claude Basque, coordonnateur provincial du Front commun pour la justice sociale. – Archives

Des acteurs de cette époque se confient

Le militant acadien de longue date Jean-Marie Nadeau garde de profonds souvenirs de cette époque de militantisme assez mouvementée.

«Ç’a été une époque très pénible pour moi, une période très sombre. J’ai eu plusieurs amis qui ont fini par joindre les rangs de ces groupes comme En Lutte et le PCO, des amis que j’ai perdus durant ce processus», a raconté celui qui a refusé de suivre ses proches dans cette aventure sociopolitique de l’époque.

«En fait, j’ai quitté l’Acadie en 1978 parce que j’étais tanné de me chicaner avec mes collègues marxistes-léninistes à l’intérieur d’organisations! Ce qui est drôle, c’est que plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui rendus de purs capitalistes acadiens!», a ajouté Jean-Marie Nadeau.

Selon lui, ce mouvement était tout simplement trop idéologique et trop artificiel pour trouver preneur en Acadie.

«Il est mort de sa belle mort… Un feu de paille qui aura duré trois ou quatre ans de trop!», a illustré sans détour le bouillant activiste acadien.

Jean-Claude Basque est un autre acteur qui a pleinement vécu cette époque fertile en mobilisation et en réflexions de toute sorte.

«Ce mouvement marxiste-léniniste en Acadie suivait cette tendance de brassage d’idées que l’on voyait partout à travers le monde», a indiqué le militant pour la justice sociale.

«Même si ce mouvement de gauche n’a pas fait trop de vagues, il demeure que les Acadiens ont tout de même une longue histoire de défense de la langue française, des causes sociales et de l’éducation, il ne faut pas oublier ça», a tenu à préciser le coordonnateur du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick.

Selon lui, il y aurait lieu d’avoir en Acadie un peu plus de débats idéologiques et politiques, comme on le voit ailleurs dans le monde. Notre société est un peu trop fermée, il manque de débats de société et d’esprit critique en Acadie», soutient Jean-Claude Basque.