Moncton: une femme de 30 ans portée disparue

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver une femme de 30 ans, de Moncton, qui est portée disparue.

Michelle Johnson a parlé à quelqu’un pour la dernière fois le 17 juin, et sa disparition a été signalée le 19 juin. Sa famille et la police s’inquiètent pour elle. La police a suivi certaines pistes, mais n’a toujours pas réussi à la retrouver. On croit qu’elle pourrait être dans la région de Moncton.

Michelle Johnson mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse environ 55 kilos (121 livres). Elle a les yeux bleus et les cheveux châtain roux aux épaules. La dernière fois qu’on l’a vue elle portait un jean foncé et un tee-shirt sans manches rose.

Quiconque a de l’information sur l’endroit où elle pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.