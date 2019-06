Pays de la Sagouine: lancement d’une 27e saison des plus prometteuses

La saison touristique connaît une entrée de jeu bien peuplée au Pays de la Sagouine, à Bouctouche.

Luc LeBlanc, qui est directeur général et artistique du Pays en plus d’incarner le rôle de Citrouille, était sur le nouveau pont flottant dimanche, en début d’après-midi, pour accueillir une petite foule qui s’entassait afin de marcher jusqu’à l’Île-aux-Puces.

Le comédien se dit choyé de l’appui des visiteurs. «L’appui qu’on a des gens, c’est fantastique. Pour être ouvert pendant 27 ans et d’avoir un public qui nous suit année après année, il faut se dire qu’on est privilégiés.»

«J’ai un pressentiment qu’on aura une bonne saison, parce qu’on a tellement eu un gros hiver qu’il devra bien faire beau cet été», ajoute le comédien en riant.

Malgré les dommages subis au pont de bois qui mène à l’Île-aux-Puces, les visiteurs ont rapidement adopté le nouveau pont flottant fait de polyéthylène, selon Luc LeBlanc.

Les réactions des touristes ont été bonnes malgré l’absence provisoire des voiturettes de golf qui transportent habituellement les personnes à mobilité réduite.

Cette absence est due à un délai de matériaux pour la nouvelle passerelle, et le problème devrait être réglé dans les prochaines semaines, peut-on lire dans une publication Facebook du Pays.

Pour son deuxième été comme comédien à l’Île-aux-Puces, Robert Maillet attire l’attention. Il accueillait les nouveaux arrivants avec Luc LeBlanc, dimanche après-midi.

«Je m’amuse avec mon personnage, dit l’acteur. Je joue un géant qui fait partie du monde d’Antonine Maillet et j’aime accueillir les gens et leur parler.»

Dimitrov et Oxana Kovalchuk, deux touristes ukrainiens qui habitent à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau L’acteur et ancien lutteur Robert Maillet affichait un grand sourire pour l’accueil des visiteurs. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Luc LeBlanc explique que les visiteurs de la journée d’ouverture viennent souvent de la région, mais il affirme qu’il a aussi accueilli des touristes venus du Québec.

Lisette Soucy Grant et Gérald Grant, de Moncton, ont profité d’une occasion rare pour faire visiter le Pays de la Sagouine à leur petite-fille, Annabella.

«On a le bonheur d’avoir notre petite-fille, donc on voulait lui présenter le Pays. Nous, on vient toutes les années, mais elle vit aux États-Unis, donc elle ne va peut-être pas revenir chaque année», dit Lisette.

Les grands-parents sont venus pour écouter les comédiens et les musiciens, mais la jeune Annabella, elle, est venue pour danser.

Rénald et Bernice Gaudet, deux visiteurs du Pays de la Sagouine. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Lisette Soucy-Grant et Gérald Grant, de Moncton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Tous les visiteurs ne sont pas nés en Acadie. Dimitrov et Oxana Kovalchuk, de l’Ukraine, ont emménagé à Dieppe il y a deux ans.

Ils étaient parmi ceux qui se rendaient sur l’Île pour le début des festivités.

Depuis leur arrivée au Nouveau-Brunswick, ils tentent d’en apprendre plus sur la culture de l’Acadie. Leur tournée des attractions touristiques du coin les a menés vers le Pays d’Antonine Maillet.

«On veut en apprendre plus sur la culture acadienne. C’est difficile de dire ce qu’on veut voir le plus, mais ça va être bien d’écouter de la musique et de voir les autres numéros», estime Dimitrov.

Bernice et Rénald Gaudet, eux, sont venus rejoindre leur petit-fils Jacob, qui adore le Pays de la Sagouine.

«J’aime tout. Les spectacles sont super. On a nos passes saisonnières et on vient pas mal souvent», dit Bernice.

Les visiteurs n’ont pas rechigné à emprunter le nouveau pont, qui est pourtant bien différent de la passerelle en bois.

«C’est mieux que celui-là», dit Rénald Gaudet, en indiquant le pont désaffecté d’un geste de la main.