Tourisme: la Côte culturelle perd des appuis dans le comté de Kent

Le tapis glisse sous les pieds de la Côte culturelle du Nouveau-Brunswick, qui est responsable de la promotion touristique dans le Sud-Est et le comté de Kent.

La Commission de services régionaux de Kent a mis fin à son entente avec cet organisme lors de la dernière réunion extraordinaire de la Commission.

La présidente de la CSRK, Pierrette Robichaud, explique que la confiance des membres de la Commission envers la Côte culturelle a été ébranlée par le manque de progrès accompli depuis la signature de l’entente.

«Il y a certainement un problème», souligne la présidente de la CSRK, qui est aussi mairesse de Rogersville.

Une période d’avis de 90 jours est prévue en cas de rupture de l’entente, qui prendra donc fin en septembre.

Des bénévoles

La Côte culturelle, un organisme formé en 2014 après la fermeture d’organismes de promotion touristique dans Kent et dans le Sud-Est, ne disposait pas d’employés permanents pour mener à bien la réalisation de ses projets.

Elle parvenait quand même à publier des brochures d’information touristique chaque été, et les bénévoles avaient mis sur place une stratégie culinaire pour faire découvrir les restaurants du coin.

Par contre, le site web de la Côte culturelle ne semble pas avoir été modifié depuis belle lurette, et la page Facebook de l’organisme n’existe plus.

Le nombre d’attractions touristiques membres de la Côte culturelle a chuté de plus de 200 à environ 50 dans les dernières années, selon Geraline Babineau, coprésidente du groupe de promotion.

Elle assure par contre que l’organisme continuera de faire son bout de chemin.

«La Côte culturelle va avancer, même si la CSR de Kent a pris la décision de ne pas s’embarquer à nouveau avec nous. On a des projets qui sont en train de se faire maintenant, et on va continuer.»

«On est en train de renouveler les membres, et il y a du monde qui revient. Le nombre de membres va augmenter», ajoute celle qui est aussi guide au centre d’information aux visiteurs de Cap-Pelé.

En constatant le manque de progrès de la Côte, Pierrette Robichaud estime qu’il était déraisonnable de demander à des bénévoles, dont la plupart ont des emplois à temps plein, de s’occuper d’un organisme de promotion.

«On n’enlève rien aux personnes qui (sont sur le conseil d’administration) de la Côte culturelle.»

Un nouveau comité

Les membres de la Commission des services régionaux songent maintenant à créer un comité pour prendre en main le tourisme dans la région de Kent.

«Peu importe la manière dont on va s’embarquer dans le dossier, le consensus est qu’il faut que les exploitants touristiques soient à la table», dit la présidente.

Selon l’ébauche de plan présentée à la réunion de la Commission de jeudi, le comité sera formé de représentants de la CSR et des milieux du tourisme, de l’hébergement et de la restauration.

Le nouveau comité sera chargé de faire des liens avec le domaine pour ensuite aviser sur la marche à suivre en matière de marketing.

On prévoit déjà un forum sur le tourisme en 2020, et un budget pour le nouveau comité serait adopté en 2021, selon Pierrette Robichaud.

«C’est la direction qu’on va prendre, mais on ne veut pas se lancer dans le domaine du tourisme avec un budget élevé sans savoir ce qu’on veut, ce que l’industrie veut et quel est le besoin dans le comté de Kent.»

Elle affirme que le but est de créer un organisme de promotion qui obtiendra des résultats, car selon elle, le comté de Kent ne fait pas suffisamment la promotion de ses attractions touristiques, à l’exception de Bouctouche, qui mise déjà gros sur cette industrie.