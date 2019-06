Ottawa investit 17 millions $ dans le port de Belledune

Le gouvernement fédéral injecte 17 millions $ dans le port de Belledune afin d’augmenter sa capacité et de faciliter la circulation des cargaisons vers l’étranger.

Le projet permettra d’allonger un des postes d’amarrage en remplissant l’étendue d’eau située entre les terminaux 3 et 4 et d’accueillir de plus gros navires.

«Il sera alors plus facile de déplacer la marchandise d’un terminal à l’autre et d’un navire à l’autre dans le port», précise Transports Canada.

De plus, l’investissement permettra d’installer de nouveaux espaces d’entreposage.

Jusqu’à 340 nouveaux emplois pourraient être créés lors de la phase de construction des infrastructures.

«Je suis heureux de voir cet important projet aller de l’avant. Le transport et la distribution de marchandises font partie intégrante de l’économie de notre région et de notre pays. Ces améliorations au port de Belledune augmenteront les possibilités de transport de la collectivité, aideront les entreprises à acheminer plus de marchandises aux marchés et créeront de bons emplois», a indiqué le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

«Notre port est important pour assurer la prospérité continue de notre région et de notre pays.»

Le fédéral a récemment adopté une vision à long terme visant à améliorer les réseaux de transport nationaux, générer de nouveaux emplois pour la classe moyenne et améliorer la situation économique du pays.

«La qualité des transports canadiens et l’efficacité de nos corridors de commerce sont clés au succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial», a ajouté le député.

«Nous pouvons avoir les meilleurs produits au monde, mais si nous ne pouvons pas les acheminer à nos clients rapidement et de manière fiable nous allons perdre des ventes aux autres fournisseurs.»

Denis Caron, président-directeur général du port de Belledune, a souligné les réussites du port.

«Nous avons diversifié notre clientèle et ajouté de nouveaux produits qui pourront être expédiés partout dans le monde», a-t-il indiqué.

D’ailleurs, de 2017 à 2018, le volume des cargaisons a connu une augmentation record atteignant 505 246 tonnes métriques. Au cours des quatre dernières années, l’activité au terminal 3 et 4 a augmenté de 300%.

«Voici pourquoi nous avons besoin de plus d’espace afin de continuer notre expansion», de préciser M. Caron.

Le gouvernement provincial a signalé un intérêt à contribuer au projet, mais rien n’est confirmé pour l’instant.