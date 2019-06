Bien plus qu’une simple coupe de cheveux gratuite

Se payer le coiffeur est un luxe que ne peuvent pas se permettre les plus pauvres. Le centre de jeunes Quest de Moncton semble avoir trouvé une solution en offrant des séances de coiffure gratuites aux jeunes dans le besoin.

Dans les locaux du Centre de jeunes Quest, rue St. George, une étrange symphonie se déroule. Les sons de rasoir et les cliquetis des ciseaux de Cathy Berry, coiffeuse, se mêlent aux riffs de guitare des jeunes que reçoit le centre. Ici, les personnes de 16 à 24 ans, sans abri, ou en risque de le devenir, trouveront toujours une main tendue.

Pour bien se faire coiffer, Brad Cormier ne doit pas bouger d’un cheveu. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Aujourd’hui, l’association leur propose une coupe de cheveux gratuite. «Je voulais faire du bénévolat et coiffer en même temps! Je viens ici le dernier lundi de chaque mois», explique Cathy, sourire aux lèvres. Elle doit s’activer, puisqu’elle coiffera pas moins de six personnes en l’espace de deux heures. Un défi à relever pour cette professionnelle, qui ne se souvient plus de la première fois où elle est venue exercer son activité bénévolement: «Cela fait tant d’années!», s’exclame-t-elle.

Malgré le peu de temps imparti pour faire son travail, elle se considère plus qu’une coiffeuse. «Nous sommes toutes un peu psychologues. Dans ce centre, beaucoup de personnes sont là pour écouter les jeunes. Une oreille en plus ne fait pas de mal. Je suis grand-mère et ils savent qu’ils peuvent me considérer comme la leur. Les jeunes du centre commencent à bien me connaître», confie-t-elle.

«Je me sens rafraîchi»

Brad Cormier, une fois les cheveux rafraîchis, sous l’oeil de sa coiffeuse Cathy Berry Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Brad Cormier est l’un des 120 jeunes pris en charge par l’association. Il fréquente le centre depuis un an et demi et profite du dispositif d’apprentissage pour les décrocheurs scolaires.

Aujourd’hui, c’est à son tour de passer sous la tondeuse. Le jeune homme, le regard pétillant, se laisse emporter par les questions de la coiffeuse, et lui raconte ses dernières péripéties personnelles. Le dernier coup de ciseau donné, Brad contemple son nouveau moi dans le miroir, l’air satisfait.

«Je me sens rafraîchi», lance le jeune homme. C’est la troisième fois qu’il se fait couper les cheveux dans le centre, et pour lui, cela représente bien plus qu’un simple passage chez le coiffeur. «Ça m’aide à être plus confiant dans la vie de tous les jours», affirme-t-il.

Brad Cormier sait bien que pour trouver un travail, l’aspect physique compte et peut avoir une importance cruciale. «Pendant un entretien d’embauche, tu as besoin d’être présentable, parce que ça donne une bonne image de l’entreprise les patrons cherchent ça», déclare-t-il.

Le local du centre de jeunes Quest, rue St. George à Moncton. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Tracy Cormier, directrice du centre de jeunes Quest, explique la philosophie de son organisation: «Ici, on propose de multiples ressources pour les jeunes à la rue, pour qu’ils puissent répondre à leurs besoins essentiels en terme de nourriture, de douches et de produits d’hygiène. L’événement d’aujourd’hui fait partie de cette démarche.»

Complémentairement à cela, l’organisme propose également aux jeunes en difficulté un programme d’intervention en toxicomanie et offre des hébergements de transition.

Cathy Berry réalise que les jeunes sans abri ont d’autres priorités que de payer un coiffeur. Elle se prépare déjà à revenir proposer ses services le mois prochain. Elle souffle, navrée: «Bien sûr que la coiffure est une chose importante pour eux, mais quand tu dois choisir entre payer pour manger ou pour te couper les cheveux, le choix est vite fait.»