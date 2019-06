Deux autres baleines noires mortes dans le golfe Saint-Laurent

Pêches et Océans Canada a confirmé mardi la présence de deux autres baleines noires de l’Atlantique Nord retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent.

Les baleines ont été repérées près de la Péninsule acadienne et à l’ouest des Îles-de-la-Madeleine. Il s’agit des troisième et quatrième morts confirmées de baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition, dans les eaux canadiennes cette année.

«Nous travaillons actuellement avec nos partenaires d’intervention auprès des mammifères marins pour déterminer les prochaines étapes. De plus amples renseignements seront fournis au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.»

Il y aurait environ 400 baleines noires toujours vivantes.

Nécropsies

Le MPO a travaillé avec ses partenaires d’intervention auprès des mammifères marins pour effectuer deux nécropsies dans le but de déterminer la cause de la mort des baleines noires trouvées au début du mois dans le golfe du Saint-Laurent.

Le 7 juin, des vétérinaires de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Université de Montréal ont procédé à une nécropsie en coordination avec le MPO et l’organisme Marine Animal Response Society à Miscou. Ces experts ont signalé dans leur évaluation préliminaire, qu’il n’y avait aucune preuve d’empêtrement récent dans des engins de pêche ou de collision récente avec des navires. D’autres tests sont en cours pour identifier d’autres causes éventuelles de mortalité.

Une seconde nécropsie de la baleine morte, qui a été signalée le 20 juin, est effectuée actuellement par l’équipe vétérinaire de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard à Petit Étang, en Nouvelle-Écosse. Il est trop tôt pour rendre compte des résultats préliminaires.

Les conclusions définitives et détaillées de ces nécropsies seront disponibles dans les mois à venir.

Différentes mesures ont été prises pour protéger ces baleines. Cela comprend des fermetures de pêche prolongées au crabe des neiges et au homard au Canada atlantique et au Québec (et toutes les autres pêches aux engins fixes non surveillés) fondées sur des observations confirmées de baleines noires depuis le 28 avril 2019.