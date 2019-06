Petit projet, grand pas pour le centre-ville de Campbellton

La Ville de Campbellton a inauguré, lundi soir, l’espace public créé sur une portion de sa rue Andrew. Un premier effort d’une volonté beaucoup plus vaste visant à redonner un peu de lustre et de vie au centre-ville.

Pour certains, les efforts pour dynamiser la rue Andrew sont quelque peu banaux, un projet communautaire minimaliste réalisé avec peu de fonds. Quelques jeux peinturés au sol, un carré de sable, des chaises géantes, des bancs et des espaces fleuris…

Pour d’autres par contre, c’est tout le contraire. Il s’agit d’une amélioration certaine qui apportera une nouvelle vitalité à ce secteur déjà achalandé et surtout, qui répond à un besoin évident pour le reste du centre-ville.

Le président de l’organisme Campbellton Centre-Ville, Luc Couturier, se situe dans cette dernière catégorie. Il effectuait quelques retouches avant la grande ouverture lorsque rencontré, notamment la pose d’un panneau à l’intersection des rues Andrew et Water. Ce panneau indique, à ceux qui ont fait l’effort de marcher jusque-là, quels sont les autres services disponibles au centre-ville et dans quelle direction ils se trouvent.

«Ce que l’on souhaite avec ce projet, c’est de créer davantage d’ambiance dans notre centre-ville, créer un lien notre secteur riverain et notre centre d’affaire, soit là où se trouvent nos boutiques et commerces. C’est clair qu’il manque un lien, car les gens marchent sur le bord de l’eau, mais ne poursuivent pas plus haut. On espère que ce petit ajout corrigera la situation et que ça créera une nouvelle dynamique», explique-t-il.

Il l’avoue, le projet de la rue Andrew n’est pas grandiloquent. Il s’agit plutôt d’un premier jet, pensé et coordonné rapidement, mais qui s’inscrit dans une réelle volonté de changer l’image du centre-ville au complet.

«C’est un petit pas, mais il est fait dans la bonne direction. On espère que cela provoquera un effet boule-de-neige, que ça amènera les gens habitant le centre-ville ainsi que les commerçants à prendre soin de leurs choses, de leurs bâtisses. On veut apporter un peu de fierté, et ça prend ça si l’on veut attirer les touristes, remplir nos commerces vacants avec de nouveaux entrepreneurs et faire en sorte que les citoyens se réapproprient le centre-ville», croit M. Couturier.

S’il veut inciter les entreprises à s’installer au centre-ville, son organisation veut également encourager les particuliers à songer à faire de même. Et en ce sens, un centre-ville plus invitant joue un rôle clé.

«On sait que l’on cherche beaucoup d’employés dans la région et dans différents secteurs. Si l’on veut convaincre les gens de s’installer ici, ça prend des arguments. C’est pour cela que l’on travaille fort à améliorer notre environnement, faire en sorte que ce soit toujours plus beau et plus plaisant de demeurer ici», dit-il.

Selon lui, avec le projet de place publique à la rue Andrew, le secteur riverain est passablement bien complété, et ce, pour tous les âges, que ce soit les jeux d’eau pour les jeunes, la musique pour les plus vieux à l’amphithéâtre, et le camping pour les touristes. Sans oublier le sentier pédestre qui relie tous ces éléments.

«La prochaine étape sera de s’attaquer au reste du centre-ville», indique-t-il, notant que l’organisation a beaucoup de projets en tête à cet effet pour les prochaines années.

«Mais dès cet été, on veut essayer des choses ici et là, en ajout à notre projet de la rue Andrew, question de mettre un peu d’ambiance. Ça pourrait être des musiciens sur la Roseberry et la Water par exemple, ou encore des petits kiosques jeunesse. On est ouvert aux idées», exprime M. Couturier. n

Le projet de place publique de la rue Andrew a été inauguré juste à temps pour le début du Festival du Saumon. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert