Shediac: même modifié, un projet de camping inquiète

La taille du mégaterrain de camping proposé à Shediac a encore une fois été réduite. Présenté comme un projet de 750 emplacements en 2014, puis réduit à 550 lots par la suite, les promoteurs souhaitent maintenant construire un terrain capable d’accueillir 111 campeurs.

Le projet de camping aux intersections des chemins Pointe-du-Chêne et Parlee Beach continue de soulever les passions.

Lundi soir, environ 60 personnes se sont rendues à l’hôtel de ville de Shediac pour une réunion publique sur le sujet. À l’ordre du jour: une demande des promoteurs pour repousser de trois ans le début des travaux.

Jim Sackville, architecte paysager du projet de camping, a lancé une balle courbe aux opposants. Il a décrit un projet entièrement nouveau, avec d’importantes mesures pour protéger l’environnement et les terres humides, dont l’élimination de 85% des lots de camping des plans originaux.

Le nouveau projet comprend 45 sites à trois services, 31 sites sans services et 35 sites pour tentes. Les sites seront aménagés afin d’avoir un impact minime sur l’environnement, avec les plus petits sites sans service dans les endroits les plus vulnérables au niveau de l’environnement.

Des opposants, qui avaient préparé des discours comprenant une série d’arguments contre le projet, ont révisé leur discours à la lumière de ces nouvelles. Ils sont cependant demeurés méfiants à l’égard des promoteurs et du projet.

Surtout, ils ont exprimé leur frustration concernant le fait que les nouveaux plans soient dévoilés juste avant qu’ils aient la chance de présenter des arguments devant le conseil municipal de Shediac.

«Le projet présenté ce soir n’a aucune ressemblance à ce que nous avons vu au cours des dernières cinq années, tant au niveau de la taille que des impacts économiques. Pour cette raison seule, la proposition devrait être refusée», a mentionné Bill Belliveau.

«Le nouveau plan présenté par Jim Sackville est un revirement complet et une grande surprise. Nous espérons qu’il s’agit du progrès, mais une fois de plus, on opère dans le secret», a affirmé Diane Ross.

De nombreuses lettres d’opposition ont été lues devant le conseil municipal de Shediac, provoquant des applaudissements de la foule. Elles ont toutefois toutes été composées avant la présentation du nouveau projet.

La longue liste d’arguments contre le développement comprend le risque d’impacts sur la faune et la flore et la possibilité que le développement rende le secteur plus vulnérable aux inondations. Les opposants s’inquiètent aussi de l’impact sur la qualité de la vie, de la qualité de l’air et de la valeur de leurs propriétés. Ils ont aussi soulevé la possibilité que le projet menace la sécurité sur les routes du quartier.

En fin de soirée, le conseil municipal de Shediac a effectué la première de trois lectures nécessaires pour accorder le prolongement du délai pour le début des travaux. La prochaine lecture pourrait avoir lieu lors de la prochaine réunion municipale, à la fin juillet.

La première pelletée de terre ne sera pas soulevée aussi longtemps que l’étude d’impact environnementale n’aura pas été complétée.