Une jeune femme de 19 ans fonce dans un camion-remorque

Un accident de la route survenue en soirée lundi, à Charlo, a bien failli coûter la vie à une jeune femme de 19 ans.

L’incident est survenu vers 22h15 sur la route 11 à la hauteur de la sortie 385 (rue Craig). Pour une raison encore inconnue, il semblerait que le véhicule dans lequel prenait place la jeune conductrice – une Honda Civic – aurait dévié de sa trajectoire pour aller percuter un camion de transport qui roulait en sens inverse.

«Le conducteur du camion a vu la voiture se diriger dans sa voie et il a fait du mieux qu’il a pu pour tenter de l’éviter. Il a réussi, mais seulement partiellement. Sa manœuvre a fait en sorte qu’au lieu de heurter l’avant du camion, la voiture a frappé davantage le côté de celui-ci, donc un impact moindre, mais tout de même violent», explique le sergent François Côté de la GRC de Campbellton.

À leur arrivée sur les lieux, les premiers répondants ont pu converser avec la jeune dame. «Elle avait des blessures apparentes sur le corps, mais elle était consciente et en état de parler. Elle a ensuite été conduite à l’hôpital de Bathurst afin d’être traitée pour ses blessures», indique le policier.

Pour sa part, le conducteur du semi-remorque n’aurait pas été blessé. Son véhicule s’est par contre embourbé dans le fossé.

«À ce moment-ci, on ne sait pas grand-chose sur les causes de l’accident, si ce n’est que l’on peut tout de suite écarter la drogue et l’alcool. Est-ce dû à la fatigue, a-t-elle été distraite au volant, tenté d’éviter quelque chose… On ignore pourquoi la jeune femme a quitté sa voie et provoqué le face à face. Il faudra voir avec elle une fois qu’elle sera sortie d’affaire à l’hôpital», ajoute le sergent Côté, précisant ne pas connaître à ce moment-ci l’état de santé de la conductrice.

La route 11 a été bloquée partiellement à la suite de cet incident.