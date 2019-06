Baleines mortes: les crabiers pourraient subir les contrecoups en 2020

Le décès de quatre baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent aura-t-il un impact sur l’industrie de la pêche du crabe des neiges? Un analyste estime que les crabiers n’ont rien à craindre à court terme, mais pourraient voir des changements dès 2020 selon le résultat des nécropsies.

Le décès de 12 baleines noires de l’Atlantique Nord il y a deux ans dans le golfe du Saint-Laurent a bouleversé l’industrie de pêche de crabe des neiges. Le Marine Stewardship Council a suspendu la certification de pêche durable de l’industrie, alors que le ministère des Pêches et des Océans du Canada a imposé une série de fermetures et de restrictions visant la protection de l’espèce dont il reste à peine 400 individus.

Depuis, les pêcheurs ont accepté les demandes du gouvernement et ont pris des démarches pour satisfaire le Marine Stewardship Council, et ce, même s’ils avaient des craintes concernant les impacts économiques.

L’an dernier, les efforts ont porté leurs fruits: aucune baleine noire n’a été trouvée morte dans les eaux canadiennes. Cet hiver, on a même observé les sept premiers baleineaux en deux ans, au large des États-Unis.

Cette semaine, l’industrie a été replongée dans l’incertitude quand deux autres cadavres de baleine noire ont été observés dans le golfe, portant le total à quatre depuis le début de la saison.

Bien que plusieurs questions restent à répondre, rien ne semble indiquer pour l’instant que les pêcheurs sont en cause, souligne Gilles Thériault, président des transformateurs de crabe du N.-B.

«Pour le moment, on n’a pas d’indices du tout qui nous laisse croire que ç’a été causé par la pêche. Et comme il n’y a pas de tels indices, on n’a pas de raison de croire que ça va avoir un impact sur le marché. Mais ce sont des réactions préliminaires. On va avoir besoin de plus d’informations sur la cause de la mortalité, et à ce moment on verra si on a un rôle à jouer dans tout ça.»

«C’est très inquiétant de voir qu’il y a quatre baleines mortes. C’est une espèce en voie de disparition et sa situation nous préoccupe. On est d’accord pour participer aux efforts mis de l’avant pour protéger l’ensemble de cette population.»

John Sackton, fondateur de Seafoodnews.com, ne croit pas que les décès auront des impacts à court terme. Il souligne que la pêche est pratiquement terminée, 95% du quota étant capturé en date de mercredi.

Il surveillera cependant de près les actions du gouvernement et les réactions du marché au cours des prochains mois.

Selon les résultats des nécropsies des quatre baleines noires, Ottawa pourrait imposer des restrictions plus strictes dans le golfe en 2020, mentionne-t-il.

«Si le MPO détermine que les mesures de 2019 n’étaient pas suffisantes, il pourrait fermer la saison plus tôt, il pourrait interdire certaines aires de pêche et il pourrait imposer plus de restrictions sur l’équipement de pêche. Ces choses ont été discutées, mais pas imposées. Il pourrait maintenant avoir de la pression pour qu’ils le soient.»

Quant aux réactions des marchés face au décès de quatre baleines noires, M. Sackton estime que si elles ont lieu, ce sera de façon progressive.

Il mentionne que des débarquements plus élevés sont prévus dans les prochains mois au large de l’Alaska et de la Russie. Cette hausse des stocks sur les marchés mondiaux pourrait rendre le crabe des neiges du golfe moins attirant pour les acheteurs.

«L’été ne fait que commencer»

Un groupe environnementaliste revendique une meilleure protection des baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent.

La Fondation Sierra Club Canada avance que trop peu est fait pour protéger l’espèce en voie de disparition.

«Ces décès doivent déclencher une meilleure protection dans l’ensemble du golfe», affirme Gretchen Fitzgerald, directrice du programme national de l’organisme.

«Nous devons agir si nous souhaitons nous assurer la survie de cette espèce. Dans les trois dernières semaines, nous avons vu la mort de 1% de la population de baleine noire restante, et l’été ne fait que commencer».

Faible diversité génétique

À la suite d’une croissance continue de la population du début des années 1990 jusqu’à 2010, le nombre de baleines noires de l’Atlantique Nord est en déclin. Selon les modèles de prédiction de la population du consortium de recherche sur la baleine noire de l’Atlantique Nord, il ne restait plus que 411 spécimens en septembre 2018, alors qu’ils étaient près de 500 il y a 10 ans.

Cet hiver, sept baleineaux ont été observés au large des États-Unis. Bien qu’il s’agit d’une grande amélioration comparativement à l’année précédente, quand aucun bébé baleine n’est né, on est loin de l’année record de 39 naissances, en 2009. Les experts estiment que 16 naissances sont nécessaires pour une augmentation de la population.

Les baleines noires sont d’autant plus vulnérables en raison de leur faible variété génétique.

Des épisodes comme celle des années 1980, quand la population a chuté à 255, ont l’effet d’un goulet d’étranglement génétique. Des chercheurs ont trouvé que lorsque deux baleines ayant un profil génétique trop semblable s’accouplent, les pertes foetales sont fréquentes.

«La faible diversité génétique de la population de baleines noires de l’Atlantique Nord peut nuire à son succès de reproduction. Les analyses génétiques de la baleine noire en cours ont révélé que l’espèce connaît l’un des plus faibles niveaux de diversité génétique trouvés chez un grand mammifère», peut-on lire dans le programme de rétablissement de la baleine noire du gouvernement du Canada.