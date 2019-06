Écoles: Fredericton acceptera l’argent d’Ottawa, mais pas de gaieté de coeur

Les investissements verts que veut faire Ottawa dans les écoles du Nouveau-Brunswick sont qualifiés de manoeuvre électorale par Blaine Higgs. Le premier ministre compte cependant collaborer avec le fédéral pour assurer que l’argent soit dépensé.

La ministre fédérale de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a pris Fredericton par surprise, mardi, en annonçant qu’Ottawa avait l’intention d’investir 2 millions $ cette année pour des initiatives vertes dans les écoles de la province.

Ces fonds proviendront de la taxe sur le carbone que recueille le fédéral au Nouveau-Brunswick depuis le 1er avril.

Ottawa fera d’ailleurs des investissements semblables dans les trois autres provinces qui se retrouvent sous le régime fédéral après avoir refusé de tarifier elles-mêmes les émissions de leurs citoyens.

L’argent devra servir à réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre des écoles.

On pourrait ainsi remplacer des fenêtres qui laissent entrer les courants d’air ou installer de meilleurs systèmes d’éclairage, de chauffage et de climatisation.

Ottawa espère que ces rénovations écoénergétiques aideront aussi les écoles à faire des économies.

«Lorsque les élèves ont un milieu d’apprentissage sain et que les enseignants ont des salles de classe efficientes et efficaces, c’est notre avenir qui y gagne», a déclaré la ministre McKenna dans un communiqué de presse.

Puisque l’éducation est une compétence provinciale, le gouvernement fédéral devra s’entendre avec les provinces afin de verser ces fonds aux écoles.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a indiqué mercredi que Fredericton collaborerait avec Ottawa, mais vraiment pas de gaieté de coeur.

Le progressiste-conservateur accuse les libéraux de Justin Trudeau d’utiliser l’argent des Néo-Brunswickois pour assurer leur réélection cet automne.

«Est-ce que je devrais leur dire merci? C’est notre argent. Ils ont imposé une taxe sur le carbone aux contribuables du Nouveau-Brunswick et maintenant ils veulent nous faire croire qu’ils nous donnent quelque chose», a-t-il dénoncé en entrevue téléphonique.

«Ils font campagne avec notre argent, mais nous allons l’accepter. Pourquoi refuser? Mais c’est notre argent.»

Le gouvernement de M. Higgs, comme la plupart des gouvernements conservateurs au pays, est opposé à la tarification du carbone.

Il est possible selon lui de lutter contre les changements climatiques et de réduire les émissions de carbone dans l’atmosphère sans mettre un prix sur la pollution.

Le député fédéral libéral de Fredericton, Matt DeCourcey, s’en est pris à son tour aux progressistes-conservateurs de Blaine Higgs pour leur laxisme en matière de lutte au réchauffement de la planète.

«Nous avons mis en oeuvre notre plan au Nouveau-Brunswick parce que le gouvernement provincial n’a pas livré son propre plan. Nous leur avons donné suffisamment de temps et ils ont choisi de ne pas le faire», a-t-il dit.

«Nous n’avons pas les moyens de ne rien faire en ce qui concerne les changements climatiques.»

Sous le régime fédéral, 90% des revenus de la taxe sur le carbone sont renvoyés directement aux contribuables sous forme d’un rabais sur leur déclaration de revenus.

Les 10% restants serviront à financer des initiatives vertes dans les écoles, mais aussi dans les petites et moyennes entreprises, les municipalités, les universités, les hôpitaux et les organismes sans but lucratif.

Les détails concernant ces subventions n’ont toutefois pas encore été dévoilés à part dans les écoles.

En plus des 2 millions $ pour les écoles du Nouveau-Brunswick, Ottawa injectera 12 millions $ dans les écoles de la Saskatchewan, 5 millions $ au Manitoba et 41 millions $ en Ontario.