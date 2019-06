Les coopératives d’alimentation reprennent du poil de la bête

Après plusieurs années difficiles, les coopératives d’alimentation de la province remontent peu à peu la pente.

Il y a cinq ans, plusieurs épiceries coopératives étaient dans le pétrin dans la province. Les ventes diminuaient, les clients manquaient à l’appel.

La signature d’une entente d’approvisionnement avec Sobeys Québec, en juin 2015, a causé des remous ainsi qu’une confusion générale chez la population. Quelques mois plus tard, le groupe Coop Atlantique a mis la clé sous la porte.

C’était le début d’une longue période d’adaptation, selon Rémi Roy, président de la Fédération acadienne des coopératives de consommation.

«En général, ça va beaucoup mieux que ça allait», dit-il d’entrée de jeu.

M. Roy, qui est aussi directeur général de la Coop Cartier, à Richibucto, explique qu’il a cependant fallu attendre à l’été dernier – trois ans après l’entente – pour voir les bilans financiers s’améliorer.

Le manque d’intérêt passager des consommateurs peut s’expliquer en partie par une confusion générale de la situation, selon lui.

«Les membres ont eu de la difficulté à comprendre ce qui se passait. C’était de la confusion, car lorsque les gens ont vu que Coop Atlantique faisait faillite, ils pensaient que Sobeys nous avait achetés, mais ce n’était pas le cas.»

Les coopératives ont, en fait, signé une entente d’approvisionnement avec Sobeys Québec. Les magasins portent maintenant une bannière Tradition ou IGA, selon la taille du commerce.

Rémi Roy affirme que le changement de fournisseur a eu un impact sur les chiffres d’affaires.

Les employés ont dû s’adapter à une panoplie de changements, dont de nouveaux systèmes informatiques. De nouveaux produits ont fait leur apparition sur les tablettes et d’autres ont disparu.

Et le lien avec le client s’est effrité. Plusieurs croyaient que le concept de coopération avait été évacué lors de l’entente.

«Une fois que les gens se sont aperçus qu’on était encore une coopérative, ça a commencé à aller mieux»

Marc Henrie, directeur général de la Coopérative de développement régional Acadie, abonde dans le même sens. Son organisme accompagne et fournit des services aux coopératives.

«C’est clair que le portrait est beaucoup plus rose qu’il ne l’était il y a quatre ans. C’est une transition qui n’a pas été facile pour tous les magasins, mais aujourd’hui, il y a des coops qui sont en train de tirer leur épingle du jeu.»

Il y a toujours des défis, selon M. Henrie. Les coops alimentaires évoluent dans un milieu d’affaires «extrêmement concurrentiel».

«Il y a de très faibles marges de profit, c’est très difficile de survivre dans le marché alimentaire. L’industrie est féroce, et les grands joueurs font presque tout ce qu’ils peuvent pour s’accaparer les grandes marges.»

Raymond Melanson, DG de la Coop IGA de Dieppe, explique qu’il ne fait parfois que quelques cents de profit sur certains articles. Il faut alors avoir une belle variété de produits pour tirer son épingle du jeu.

Malgré tout, son magasin affiche un surplus de 329 000$ cette année.

Il a constaté que les clients qui avaient déserté son magasin depuis les remous de 2015 sont de retour.

«Ils me disent que ce qui importe, c’est la variété, le service à la clientèle et les meilleurs prix.»

La Coop de Caraquet, qui a connu des moments très difficiles avant l’arrivée du nouveau fournisseur, a vécu le changement de façon similaire, selon sa directrice générale, Christine Robichaud.

Même si elle traîne encore une dette importante, l’entreprise a affiché un léger surplus pour la première fois depuis cinq ans, avec un excédent de 67 563$ lors de l’année financière 2017-2018.

«Nos ventes augmentent régulièrement, ça va de mieux en mieux. C’est sûr qu’on a eu des pépins pour s’habituer au début, mais le nouveau fournisseur veut vraiment que ça fonctionne.»

Elle estime que la clientèle est de plus en plus «raffinée» et qu’elle cherche souvent des produits spéciaux dans les épiceries, une demande à laquelle le fournisseur Sobeys Québec permet de répondre.

La Coop de Lamèque est l’exception à la règle, selon son directeur général Jacques Chiasson.

Elle n’a pas connu les mêmes problèmes financiers que les autres coopératives avant la signature de l’entente de 2015, et ses chiffres d’affaires sont restés plutôt stables depuis ce temps.

M. Chiasson estime que son magasin est dans une situation particulière, puisqu’il partage un espace – et une clientèle – avec une pharmacie, une quincaillerie, un poste d’essence et un magasin d’Alcool NB.

La diversification est nécessaire étant donné qu’il s’agit d’une tendance de l’industrie, selon lui.

«C’est ça qu’est le marché d’aujourd’hui. Il y a les Dollar store et les Walmart qui sont entrés dans le marché de l’alimentation depuis quelques années. Le marché est très diversifié, donc il faut proposer d’autres expériences pour les clients pour qu’ils viennent chez nous.»