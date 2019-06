Un Néo-Brunswickois disparu en Colombie-Britannique

Les recherches pour retrouver un Néo-Brunswickois disparu dans une zone rurale à environ 125 kilomètres au nord-ouest de Vancouver ont été suspendues.

Thomas Hines, anciennement de Sackville, a déménagé dans la petite communauté d’Egmont, en Colombie-Britannique, a été vu pour la dernière fois le 17 juin en canoë-kayak sur le lac Waugh, non loin de son nouveau domicile.

Son canot vide a été retrouvé le lendemain et les recherches ont été lancées.

Les équipes de recherche et de sauvetage de Sunshine Coast et les membres de l’équipe de plongée de la GRC ont fouillé le boisé environnant et ont fouillé le fond du lac, mais n’ont trouvé aucune trace du jeune homme de 26 ans.

La constable Karen Whitby affirme que la GRC est en contact quotidien avec les parents de M. Hines au Nouveau-Brunswick.

Mme Whitby dit que les recherches ont été arrêtées indéfiniment.