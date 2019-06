Deux autres baleines noires identifiées

La quatrième baleine morte a été identifiée comme la baleine #3185, une femelle âgée de 11 ans qui n’avait pas encore atteint la maturité sexuelle. On peut la voir, ici, dans la baie de Fundy. - Gracieuseté: Moira Brown, Anderson Cabot Center-New England Aquarium

Les troisième et quatrième baleines noires mortes dans le golfe du Saint-Laurent ont été identifiées. Il s’agit de Comet, un mâle âgé d’au moins 33 ans, et une femelle âgée de 11 ans identifiée simplement comme «catalogue #3185».

Le New England Aquarium Right Whale Research Program a reconnu Comet et #3185 en comparant des images des carcasses avec des photos de leur banque de données.

Comet, trouvé mort dans les eaux à l’est de Lamèque, a été vu pour la première fois en 1985. Observé pratiquement chaque année depuis dans les habitats principaux des baleines, il a reçu son nom en raison d’une longue cicatrice en forme de comète sur son flanc droit. Il était père d’une baleine et est devenu grand-père d’une autre, en 2013. Des cicatrices laissent conclure qu’il a subi trois empêtrements mineurs avec des engins de pêche au cours de sa vie.

Sa nécropsie est prévue vendredi, dans la communauté de Norway, dans le nord-ouest de l’Île-du-Prince-Édouard.

La baleine #3815, trouvée à l’ouest des Îles-de-la-Madeleine, atteignait tout juste la maturité sexuelle. Elle n’avait pas encore donné naissance à un baleineau au moment de son décès. Vue pour la première fois dans le golfe du Saint-Laurent en 2017, elle s’est empêtrée dans des engins de pêche quatre fois au cours de sa vie. Les trois premiers cas étaient relativement mineurs, mais un empêtrement plus grave en 2017 a laissé des cicatrices sur sa queue.

Aucune nécropsie de cette baleine n’est prévue à l’heure actuelle. Isabelle Elliott, agente régionale supérieure de gestion de la ressource au MPO, explique que sa carcasse est «extrêmement décomposée».

«Il y a de fortes chances que les résultats seraient non conclusifs. On doit aussi considérer la logistique et la fatigue des équipes qui font les nécropsies.»

«On va essayer de voir si c’est possible de faire de l’échantillonnage en mer.»

Des résultats préliminaires de la nécropsie des deux premières baleines mortes, Wolverine et Ponctuation, ont récemment été dévoilés. Ils laissent conclure que la mort de Wolverine n’a probablement pas été causée par l’impact d’un navire ou un empêtrement avec un engin de pêche. La mort de Ponctuation semble avoir été causée par une collision avec un bateau.