La saison touristique débute sur les chapeaux de roue

Ève-Lori et Anthony Robichaud, à l'intérieur du nouveau bassin tubulaire de l'Aquarium et Centre marin du N.-B. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

À travers le Nouveau-Brunswick, diverses attractions touristiques ont déjà accueilli un nombre record de visiteurs en juin. Cela veut non seulement dire que les vacanciers sont plus nombreux, mais aussi plus précoces à visiter la province.

Bien que la saison en soit à son début, le Village Historique Acadien de Caraquet note déjà une amélioration de 60% par rapport à l’été dernier.

Mylène Dugas, agente des relations publiques, se dit très satisfaite.

«À notre hôtel (Château Albert,) nous sommes en avance de deux semaines sur le nombre de réservations par rapport à l’an passé, révèle-t-elle. Il est difficile d’expliquer pourquoi de façon précise, mais on peut dire que la température des récentes semaines, le coût de l’essence et les efforts de promotion ont certainement un impact important.»

Mme Dugas n’est pas la seule à se réjouir de l’arrivée massive des touristes. L’Aquarium et centre marin de Shippagan observe aussi un trafic impressionnant.

«Selon les chiffres préliminaires, nous observons une augmentation d’environ 50%, témoigne Laurent Robichaud, coordonnateur du développement et des promotions. C’est remarquable. Nous avons organisé plusieurs activités et les gens sont très réceptifs cette année.»

La fin de l’année scolaire laisse place aux divertissements

Comme l’année scolaire vient tout récemment de se terminer, l’Aquarium envisage un afflux touristique encore plus important dans les semaines à venir.

«On voit tranquillement de plus en plus de familles se pointer», a ajouté M. Robichaud.

La saison de golf, elle, ne fait que débuter. Chad Townsend, professionnel en titre au terrain Gowan Brae, dit ne pas avoir à se plaindre.

«C’est excellent jusqu’à maintenant, le terrain est en bonne condition et nous sommes très occupés, a-t-il dit. Ça va aussi commencer à être de plus en plus occupé maintenant que l’école est terminée», plusieurs enseignants étant des habitués.

M. Townsend ignore combien de golfeurs ont visité les verts cette année, mais il est convaincu qu’ils sont plus nombreux qu’en 2018.

Un bon début

Du côté de Pointe-Verte, le nouveau gérant du parc Atlas, est lui aussi optimiste pour la saison 2019.

«Nos installations ne sont pas encore prêtes pour le public, mais on a déjà aperçu quelques touristes profiter des sentiers autour du parc, a-t-il confié. Pour nous, tout commencera après la fête du Canada, mais on compte vraiment exploiter le site au maximum cet été.»

Niché à Edmundston, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick connaît aussi un début de saison assez mouvementé.

«Il y a beaucoup plus de touristes que l’an dernier, affirme Sylvie Macdonald, coordinatrice de l’accueil. Si j’avais à dire pourquoi, je dirais que c’est dû au bouche-à-oreille, à nos nouvelles promotions, et à notre présence médiatique.»

Le zoo de la Côte magnétique, à Moncton, a ouvert ses portes samedi.

À l’accueil du site, Stephanie Margeson explique qu’il est trop tôt pour anticiper comment la saison 2019 se déroulera, mais elle espère que le nouvel enclos pour les loups permettra d’attirer de nouveaux visiteurs.

Dans les mains de dame Nature

C’est un bon départ aussi au parc provincial du Mont-Carleton.

Le directeur, Louis Comeau, explique que l’été dernier, l’ouverture du site avait dû être retardée jusqu’au 1er juin en raison de l’arrivée tardive du printemps, mais que cette année, les activités sont bien lancées depuis la mi-mai.

«Ça s’enligne pour un très bon été, reste à espérer que dame Nature sera de notre côté», a-t-il précisé.