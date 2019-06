Tracadie: un 5e Frolic Acadien qui promet!

Ça va «tymer» en fin de semaine à Tracadie! Avec Raymond Savoie, le groupe Réveil, Yvon Collette et plusieurs autres, le 5e Frolic Acadien de Tracadie qui commence vendredi risque de faire lever la terre sur le site de campement à Rivière-à-la-Truite, qui a d’ailleurs été agrandi pour l’occasion.

Au dire de l’un des organisateurs du Frolic Acadien, Brian Kelly, l’événement gagne en popularité d’année en année. C’est pourquoi ils ont ajouté 50 sites de camping.

«Il y a même des anglophones des environs de l’Île-du-Prince-Édouard et d’ailleurs qui vont venir passer la fin de semaine avec nous. Comme c’est moi qui anime et qu’ils ont su que je faisais une animation bilingue, ça les a intéressé. Il va y avoir de la musique en français et en anglais, mais on insiste beaucoup sur les talents locaux», souligne Brian Kelly, lui-même chanteur country à ses heures et qui se produira sur scène dans le cadre du Frolic.

Beau temps mauvais temps, les amateurs de musique et de houblon pourront ainsi profiter de la longue fin de semaine pour retomber en quelque sorte en adolescence.

«Et même plus, mentionne Brian Kelly, les gens retombent même en enfance! Souvent les gens entendent des chansons qu’ils écoutaient quand ils étaient jeunes et ça ajoute au plaisir de faire la fête et de faire du camping.»

Et pas besoin d’avoir une roulotte motorisée pour assister au Frolic. Une tente ou encore des chaises suffisent en achetant la passe du week-end, qui permet de participer à la majorité des activités.

«C’est beaucoup d’organisation, mais en même temps, c’est un cadeau que je me fais. Les gens sont libres de faire ce qu’ils veulent durant la fin de semaine et ceux qui veulent montrer leurs talents en musique peuvent le faire avec notre Open Mic, qui aura lieu samedi. Des fois, ça initie de belles rencontres musicales, comme Gaëtan et Nancy par exemple; je ne savais même pas qu’elle chantait jusqu’à ce qu’elle s’essaie à l’Open Mic lors d’un Frolic précédent», souligne Brian Kelly.

Les détails de la programmation sont disponibles sur la page Facebook du Frolic Acadien (Frolic Acadien de Tracadie).