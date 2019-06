Un petit rorqual s’offre en spectacle à Eel River Bar

Un petit rorqual est venu patauger pendant quelques heures dans l’estuaire de la rivière Eel la semaine dernière.

Le Ministère de Pêche et Océans (MPO) confirme avoir reçu un appel jeudi dernier (20 juin) à propos d’un mammifère marin coincé dans la rivière Eel alors que celle-ci était à marée basse. Les agents des pêches du MPO se sont rendus sur place et ont identifié la baleine comme étant un petit rorqual de l’Atlantique Nord. L’espèce est aussi connue sous le nom de rorqual nain, rorqual à museau pointu, gibard, et baleine de Minke.

«La baleine semblait en santé. On croit que le petit rorqual est retourné dans la baie des Chaleurs à marée haute», souligne une porte-parole du ministère.

Il faut avouer que la visite de cette petite baleine, aussi rare soit-elle près de la côte de la Première nation d’Eel River Bar, n’est pas tout à fait exceptionnelle puisque l’animal est relativement connu dans l’Est-du-Canada. L’espèce est en effet commune dans le golfe et l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, et on rencontre des individus jusqu’à l’embouchure de la rivière Saguenay. Il arrive toutefois que certains dévient de leur route à l’occasion, ce qui s’est fort probablement passé dans ce cas-ci.

«On retrouve le petit rorqual dans nos eaux de façon régulière, mais il est vrai que c’est moins commun de les voir plus au sud du golfe, et plus rare encore de les voir s’aventurer aussi près d’une rivière. À ce moment-ci de l’année, c’est une période d’alimentation pour les baleines, alors on pense qu’il s’agit d’un individu qui a simplement suivi sa nourriture», explique Jean-François Gosselin, biologiste pour le compte du MPO.

L’hypothèse la plus probable serait que le mammifère ait suivi un banc de gaspareaux puisque ce poisson remonte la rivière en grand nombre à cette période de l’année afin de se reproduire.

Selon le biologiste, le cas du petit rorqual ressemblerait beaucoup à celui du béluga plus «aventureux» qui était demeuré coincé à Bathurst il y a deux ans. Le petit rorqual a toutefois eu plus de chance et réussi à regagner la mer plus rapidement.

Le petit rorqual mesure en moyenne entre six et neuf mètres et peut peser jusqu’à huit tonnes. La baleine se nourrit généralement de poissons comme le lançon, le capelan et le jeune hareng.

Contrairement à la baleine noire, qui fait les manchettes depuis l’an dernier au Nouveau-Brunswick, il ne s’agit pas d’une espèce menacée. Au contraire, il s’agirait même de l’une des espèces de baleines se portant le mieux en terme de population.

Le MPO tient néanmoins à rappeler aux gens qu’ils doivent se tenir à une distance minimale de 100 mètres des baleines, des dauphins et des marsouins selon le Règlement sur les mammifères marins. Dans les cas où les mammifères marins s’approchent, on demande au public de s’éloigner et de garder une distance raisonnable.

Plus de baleines dans le secteur?

Les baleines noires du golfe, le petit rorqual d’Eel River Bar, le béluga de Bathurst… Les apparitions de gros mammifères marins semblent plus fréquentes dernièrement dans les eaux néo-brunswickoises ou à proximité de celles-ci. Mais est-ce vraiment le cas?

Selon Jean-François Gosselin, il est difficile de déterminer avec précision à ce moment-ci si des changements sont survenus en mer causant une déviation de la trajectoire des populations des mammifères marins ou une hausse de celles-ci dans des endroits auparavant moins fréquentés.

«Nous n’avons malheureusement pas énormément de relevés évaluant la distribution des mammifères marins dans l’Est-du-Canada, relevés qui nous permettraient de constater une variation des populations et les changements de routes. Ce serait donc difficile d’affirmer qu’ils se rapprochent des côtes», estime le biologiste.

La plus grande médiatisation des cas plus «anecdotiques» serait toutefois un énorme facteur confondant. Désormais, tout le monde possède un téléphone intelligent doté d’un GPS intégré, si bien que les découvertes sont rapidement propagées sur les médias sociaux.

«Il y a toujours eu des rapports par le passé de la présence d’individus qui se sont égarés, mais c’est anecdotique. Aujourd’hui, on a les médias sociaux et une panoplie de groupes qui font de la surveillance. Est-ce que l’augmentation des rapports est liée à un changement de distribution chez ces espèces, à une plus grande visibilité, aux deux? Difficile à dire, mais c’est certain qu’on est plus au courant», concède M. Gosselin.

Il note que la situation des baleines noires a probablement contribué à faire en sorte qu’on s’intéresse davantage aux sorts des mammifères marins.

Le cas des baleines noires serait par ailleurs plus facile à jauger que celui du petit rorqual.

«Là, il ne fait aucun doute qu’il y a une plus grande proportion de baleines noires qui fréquentent nos eaux (sud du golfe) que par le passé. On a pu le vérifier avec nos données acoustiques, ce n’est pas anecdotique. Pourquoi? Possiblement pour la même raison que le petit rorqual de la rivière Eel, soit pour une question de nourriture. La distribution des baleines est fortement liée à l’alimentation», indique le biologiste.