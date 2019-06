Une cinquième baleine morte; les bateaux doivent ralentir

Une cinquième baleine noire de l’Atlantique Nord morte a été observée dans le golfe du Saint-Laurent, confirme le ministère des Pêches et des Océans (MPO), jeudi matin. Une limite de vitesse a été imposée d’urgence dans certains secteurs du golfe.

Le mammifère marin a été observé sur la côte de l’Île d’Anticosti. Des scientifiques du MPO sur place ont déjà prélevé des échantillons pour analyse.

«Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec nos partenaires d’intervention auprès des mammifères marins pour évaluer les options de nécropsie», affirme le ministère dans un avis aux médias.

Le MPO a aussi dévoilé, jeudi matin, les résultats préliminaires de la nécropsie de la baleine Ponctuation, effectué mardi au Cap-Breton.

Ils révèlent que la mère de huit baleineaux a été tuée par une collision avec un navire.

«Selon les vétérinaires qui ont procédé à la nécropsie, les résultats préliminaires sont compatibles avec une mort causée par un traumatisme aigu, ce qui correspond à une collision avec un navire. Les résultats définitifs détaillés de la nécropsie seront disponibles dans les prochains mois.»

Le cadavre a été découvert le 20 juin au nord-ouest du Cap-Breton. La baleine avait ensuite été remorquée près de Chéticamp.

Le gouvernement du Canada a mis en vigueur sa première «mesure préventive d’urgence» de l’année. Il impose une vitesse maximale de 10 noeuds aux navires de 20 mètres ou plus dans l’ouest du golfe et dans les deux couloirs de navigation désignés au nord et au sud de l’île d’Anticosti.

Les contrevenants recevront une amende pouvant atteindre 25 000$.

«Cette mesure s’ajoute à la limitation de vitesse constante imposée le 28 avril dans une vaste zone du golfe du Saint-Laurent, où les navires de 20 mètres ou plus doivent limiter leur vitesse à 10 nœuds jusqu’au 15 novembre 2019», affirme Marc Garneau, ministre des Transports du Canada.

La semaine dernière, une étude du International Fund for Animal Welfare a trouvé que la grande majorité des morts des baleines noires depuis 2003 ont été causés par l’activité humaine. Des 43 décès dont la cause est connue, 90% sont le résultat direct d’une collision avec un navire ou l’empêtrement avec un engin de pêche.

«Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la protection, la conservation et le rétablissement des espèces en voie de disparition. Au cours des trois dernières années, notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour aider à protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord, qui sont de plus en plus présentes dans le golfe du Saint-Laurent depuis quelques années», affirme M. Garneau dans une déclaration.

Les experts affirment qu’il reste à peine 400 baleines noires de l’Atlantique Nord. Elle a la désignation d’espèce en voie de disparition de la Loi sur les espèces en péril et du Comité sur la situation des espèces en péril du Canada.