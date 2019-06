À quand un chien de garde de l’environnement au N.-B.?

Blaine Higgs compte toujours créer un poste de commissaire à l’environnement même si l’idée a peu progressé au cours des derniers mois.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a confirmé plus tôt ce mois-ci qu’il avait toujours l’intention de respecter sa promesse contenue dans le discours du Trône présenté en novembre.

À l’époque, le gouvernement progressiste-conservateur s’est engagé à travailler «avec les autres partis» afin de créer «un poste de haut fonctionnaire de l’Assemblée responsable des enjeux scientifiques et des questions liées aux changements climatiques.»

«Nous ne l’avons pas encore fait, mais c’est dans le discours du Trône et c’est sur le radar», a-t-il dit récemment.

«Nous reconnaissons qu’il doit y avoir une surveillance de nos activités liées aux changements climatiques et la façon dont nous progressons vers la réduction continue des émissions.»

Durant ses six premiers mois au pouvoir, le gouvernement s’est surtout concentré sur l’élaboration de son plan de tarification des émissions de gaz à effet de serre des grandes industries afin de remplacer le régime fédéral qui a été imposé à la province, a expliqué M. Higgs.

Maintenant que ce plan est sur le point d’être soumis à Ottawa, Fredericton pourra consacrer ses efforts à la création du poste de commissaire à l’environnement, a indiqué le premier ministre.

«Je ne m’avancerai pas (sur un échéancier), mais je dirais qu’à l’automne et l’année prochaine, ça sera la priorité.»

La création d’un commissaire à l’environnement ne faisait pas partie de la plateforme du Parti progressiste-conservateur durant la campagne électorale, mais plutôt de celle du Parti vert

Les verts voulaient adopter une Charte des droits environnementaux qui comprendrait notamment la nomination d’un ombud de l’environnement.

«Je pense que c’est une bonne idée d’avoir une personne qui connaît la science pour aider les députés à comprendre les enjeux complexes dans plusieurs dossiers», affirme le chef du Parti vert, David Coon.

Il déplore toutefois que la plupart des promesses du gouvernement dans le discours du Trône «soient tombées à l’eau».

Le député libéral Andrew Harvey voit lui aussi d’un bon oeil la proposition des progressistes-conservateurs.

«J’ai été vraiment ravi dans le discours du Trône lorsqu’ils ont dit qu’ils allaient embaucher un commissaire à l’environnement de l’Assemblée législative. J’ai applaudi cela dans mon discours. J’ai dit que le gouvernement devrait le faire», indique-t-il.

«Nous devons sortir la politique de là. Nous devons prendre les mesures qui s’imposent pour la santé et la sécurité des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises, pour l’industrie et pour la croissance continue de notre économie.»

Le manque de progrès dans ce dossier est cependant décevant, constate M. Harvey.

Le gouvernement n’a notamment pas encore décidé le modèle de fonctionnement du nouveau poste.

Même s’il est clairement fait mention dans le discours du Trône de la création d’un nouveau poste de haut fonctionnaire relevant de l’Assemblée législative, Blaine Higgs n’exclut pas non plus la possibilité de simplement confier de nouvelles responsabilités à la médecin-hygiéniste en chef.

«Est-ce des responsabilités que nous pourrions confier à la médecin-hygiéniste en chef ou devrions-nous créer un nouveau (bureau) indépendant comme nous l’avons mentionné dans le discours du Trône? Je ne le sais pas.»

Même si elle bénéficie d’une certaine marge de manoeuvre au sein du ministère de la Santé, la médecin-hygiéniste en chef ne possède pas la même indépendance que les hauts fonctionnaires de l’Assemblée comme la vérificatrice générale et le commissaire aux langues officielles.

Il existe plusieurs exemples ailleurs au pays dont pourrait s’inspirer le Nouveau-Brunswick.

À Ottawa, la commissaire à l’environnement et au développement durable travaille au sein du bureau du vérificateur général qui lui rend des comptes directement au Parlement.

Le Québec possède également un modèle semblable pour son commissaire au développement durable.

La conseillère scientifique en chef du Canada relève quant à elle du premier ministre du pays et de la ministre des Sciences. Son rôle est de conseiller le gouvernement fédéral en matière scientifique et d’assurer que les scientifiques de la fonction publique sont en mesure de parler librement de leurs travaux.