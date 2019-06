Camion à ordures incendié: un remplaçant et une sécurité augmentée

Les communautés d’Atholville, de Balmoral et de Charlo n’auront pas mis grand temps à trouver une solution de rechange pour leur camion à ordures victime d’un incendie criminel plus tôt ce mois-ci.

Deux semaines après le brasier de leur nouveau camion automatisé, les trois municipalités partenaires ont en effet déjà mis la main sur un remplaçant.

Certes, celui-ci n’est pas tout à fait neuf, mais il fera l’affaire d’ici à ce que leur soit livré leur nouvel engin flambant neuf, ce qui pourrait prendre jusqu’à six mois.

«Il est un peu moins moderne que celui qu’il remplace, mais il sera en mesure de répondre amplement à nos besoins. Il est prêt à fonctionner, ne manque que nos couleurs dessus, mais ça, ce n’est pas une priorité pour le moment», exprime le maire de Balmoral, Charles Bernard.

Arrivée en tout début de semaine, la nouvelle acquisition – qui est également dotée d’un bras mécanisé – devait faire ses premières collectes vendredi.

Le camion-ordures récolte les déchets et les matières recyclables à l’intérieur de ces trois communautés. Cette prise en charge des municipalités pour les collectes visait initialement à contrer la hausse des coûts imposés par le secteur privé. L’union devait permettre d’engendrer des économies substantielles.

Le maire de Balmoral avoue par ailleurs qu’il avait songé au départ à se doter d’un camion de soutien en cas de pépins sur l’engin principal. L’idée était de réviser la situation à l’automne avec les partenaires, mais l’incendie aura finalement précipité la décision.

«Depuis l’incendie, on a dû se tourner vers le secteur privé pour les collectes et c’est très coûteux. On n’avait donc pas le choix de se tourner de bord rapidement. On a payé aux alentours de 50 000$ pour le camion usagé. C’est une dépense à laquelle on ne s’attendait pas dans l’immédiat, mais on pense être en mesure de le payer tout de même assez rapidement», souligne M. Bernard.

L’incendie du camion-ordure, survenu quelque six mois à peine depuis son entrée en fonction, aura également eu pour conséquence d’amener les municipalités à réviser l’ensemble de ses politiques en matière de sécurité.

Car il faut préciser que l’incendie est désormais officiellement considéré par les autorités comme étant d’origine criminelle. L’enquête est toujours en cours à cet effet par les forces policières.

«C’est certain que de savoir que c’est criminel, ça nous inquiète. On comprend difficilement ce geste, pourquoi on a été ciblé, ce que ça signifie. Est-ce un geste gratuit ou a-t-on voulu s’en prendre directement à nos trois villages? On ne le sait pas, mais dans un cas comme dans l’autre, ça demeure un geste extrêmement malheureux», souligne le maire.

Pour ce qui est de la sécurité, celle-ci a été rehaussée. D’abord, les camions devront dorénavant être entreposés en tout temps dans un enclos situé sur le site du garage municipal de Balmoral, ce qui n’était pas le cas au moment du brasier (il se trouvait sur un terrain privé de la rue Welsh à Eel River Dundee).

«On avait déjà des systèmes d’alarme sur place, mais on y a ajouté un système de caméras. Les camions seront aussi munis de leur propre système d’alarme. Notre enclos sera pour sa part doté d’une clôture barbelée qui sera également électrifiée. Bref, si on veut s’attaquer à nos biens à l’avenir, il faudra travailler fort», prévient M. Bernard.