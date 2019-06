CMA 2019: des retombées économiques de 40 millions $

Le Congrès mondial acadien apportera 40 millions $ en retombées économiques dans la région. C’est ce qu’a avancé Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe, lors d’un discours vendredi à Dieppe.

La ministre de la Santé du Canada s’est rendue au Centre des arts et de la culture de Dieppe, vendredi après-midi, afin d’annoncer officiellement la contribution de 3,45 millions $ du gouvernement fédéral au CMA 2019. De cette somme, 1,95 million $ provient de Patrimoine canadien et 1,5 million $, de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Ces montants étaient connus des organisateurs du CMA depuis plusieurs mois. Mme Petitpas-Taylor a cependant dû attendre à la fin de la session parlementaire à Ottawa avant d’avoir la chance d’en faire l’annonce.

«La valeur des liens et des expériences de cet événement est inestimable. On ne peut pas – non plus – négliger les retombées économiques qui devraient atteindre 40 millions $ dans notre région.»

Les subventions s’ajoutent au financement allant jusqu’à 3 millions $ du gouvernement du Nouveau-Brunswick et de 1 million $ du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.