Ils heurtent une voiture de police… au volant d’un véhicule volé

Deux hommes de Moncton font face à de nombreuses accusations en lien avec le vol d’un VUS et d’un VTT.

Le mardi 11 juin, en début d’après-midi, des agents du Service régional de Codiac de la GRC se sont rendus sur la rue Chandler, où une remorque contenant un VTT avait été volée.

Peu de temps après, des membres du Groupe de réduction de la criminalité ont repéré un VUS qui avait été volé transportant une remorque. En tentant d’échapper à la police, les suspects sont entrés en collision avec une voiture de police banalisée, puis ils ont pris la fuite.

Plus tard, la police a été informée par un citoyen qu’un VUS circulait sur un sentier, près de la promenade Palisade. Grâce à la Section des chiens policiers de la GRC, les deux hommes ont été arrêtés. Personne n’a été blessé.

Richard William Glibbery, âgé de 30 ans, est accusé de vol de plus de 5 000$, de possession de biens volés de plus de 5 000$, de conduite dangereuse, d’omission de demeurer sur les lieux d’une collision, d’avoir résister à son arrestation, de fuite en vue d’échapper à la police et de manquement à une promesse remise au tribunal.

Il a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour provinciale à Moncton le 18 juillet.

Brian Mark Clarke, âgé de 36 ans, est accusé de vol de plus de 5 000$, de possession de biens volés de plus de 5 000$ et de manquement à une ordonnance de probation.

Il a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour provinciale à Moncton le 3 juillet.