Rémi Poirier, déjà un rouage important de sa communauté

Rémi Poirier, originaire de Shediac, est parmi les cinq récipiendaires nationaux de la bourse Jeunes engagés de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). À seulement 19 ans, le Néo-Brunswickois possède une feuille de route à en faire envier plus d’un!

Cinq jeunes de la francophonie hors Québec ont reçu la bourse d’études de 2000$ de ACUFC et de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). Ils ont été sélectionnés parmi les 84 candidatures envoyées.

Rémi Poirier est l’un d’eux. Ce n’est pas la première fois qu’il se fait remarquer pour son implication au sein de la communauté.

Alors qu’il a terminé sa 12e année en 2018 à l’école Louis-J. Robichaud, il se fait élire Élève de l’année (2017-2018) pour sa fibre entrepreneuriale hors du commun.

À l’âge de 15 ans, le jeune homme fonde sa propre entreprise de production vidéo A-Track Media. Il réalise des vidéos de qualité professionnelle tout en travaillant souvent en solo.

«Mon plus grand rêve serait de me rendre plus loin avec mon entreprise, de voir si je pourrai faire de ça ma carrière», dit-il.

Son talent créatif ainsi que ses habiletés techniques lui permettent de travailler avec des artistes de renoms tels que Travis Cormier, Laurie LeBlanc et Rosa Laricchiuta.

«C’est un honneur que ces artistes-là me fassent confiance à travailler avec eux», souligne-t-il.

Son esprit de jeune entrepreneur engagé lui a valu une place dans le palmarès des 30 francophones de moins de 30 ans à surveiller de l’Acadie Nouvelle.

Il a géré son entreprise tout en étant un élève normal. Lorsqu’il a terminé ses études secondaires, il a pris une année sabbatique, durant laquelle il a voyagé en Europe et dans les Caraïbes.

En septembre, Rémi Poirier entreprendra des études en marketing de l’Université de Moncton. Il souligne à quel point poursuivre ses études supérieures en français est quelque chose qui lui tient à coeur.

«Je suis né à Shediac et j’ai toujours été dans les écoles françaises. Je suis fier de ma culture. Je ne pourrai pas me voir étudier dans une autre langue», exprime-t-il.

Il se dit très heureux d’avoir eu une bourse qui l’encourage par le fait même à continuer à s’engager dans sa communauté.

Il est bénévole dans diverses organisations tant à l’école qu’à la ville de Shédiac.

Parmi les comités scolaires, il s’engage auprès de Vrais copains, un programme d’amitié pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle.

Il a aussi été grandement engagé auprès du comité Finissants sans accident, qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au risque de la conduite avec les facultés affaiblies.

Deux vidéos avaient d’ailleurs été réalisées pour Finissants sans accident par Rémi. Les vidéos réalistes sur les dangers de conduire en état d’ébriété avaient obtenu un du succès.

Il réalise aussi plusieurs vidéos à saveur touristique pour la Ville de Shédiac. Il siège au comité du festival du homard de Shédiac. Une façon selon lui de redonner à sa communauté.

«Je me suis toujours assuré d’aider l’école ou ma communauté de la ville de Shediac», exprime-t-il.

Rémi Poirier considère que davantage de gens devraient s’impliquer dans leur communauté afin d‘en faire un endroit meilleur.