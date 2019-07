Nécropsie de la troisième baleine noire retrouvée morte: une collision avec un navire est probable

La baleine noire Comet, a été suivie pendant 33 ans par les scientifiques du New England Aquarium Right Whale Research Program. Gracieuseté: Moira Brown, Anderson Cabot Center-New England Aquarium

Selon les vétérinaires qui ont procédé à la nécropsie de Comet, la troisième baleine noire de l’Atlantique Nord retrouvée morte cette année dans le golfe du Saint-Laurent, les résultats préliminaires sont hautement compatibles avec une mort causée par un traumatisme contondant, ce qui correspond à une collision avec un navire.

Les participants à la nécropsie du 28 juin comprenaient la Marine Animal Response Society, le Réseau canadien de la santé de la faune, la Province de l’Île-du-Prince-Édouard, Pêches et Océans Canada et la Garde Côtière canadienne.

Les résultats définitifs détaillés de cette nécropsie seront disponibles dans les prochains mois.

Cette baleine noire a été observée pour la première fois à la dérive dans le golfe du Saint-Laurent, au large de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick.

Prochaine nécropsie

Plus tôt la semaine dernière, Pêches et Océans Canada a confirmé la mort de trois autres baleines noires de l’Atlantique Nord dans les eaux canadiennes, pour un total de six cette année.

La nécropsie de la sixième baleine, une femelle appelée Clipper, doit avoir lieu le lundi 1er juillet en Gaspésie.

Les autorités travaillent actuellement en étroite collaboration avec nos partenaires d’intervention auprès des mammifères marins pour évaluer les options de la nécropsie pour les deux autres baleines.

Baleine noire en détresse dans le golfe du Saint Laurent

Une baleine noire empêtrée dans un filet de pêche a été repérée dans le golfe du Saint-Laurent, ont rapporté des chercheurs néo-brunswickois.

La directrice générale de la Station de recherche sur les baleines et les oiseaux marins de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, précise que le cétacé a été observé samedi.

L’organisme a précisé dans une publication Facebook, dimanche, que l’équipe de secours de Campobello devait partir à la recherche de la baleine en détresse lorsque les conditions météorologiques le permettront.

L’animal, dont le numéro d’identification est le 4440, serait le « petit-fils » de Wart, une baleine adoptée par l’organisme.

L’équipe de secouristes Campobello a été cofondée par Joe Howlett, qui a perdu la vie en se portant à la rescousse d’une baleine noire il y a deux ans.

Dans un communiqué publié dimanche, Pêches et Océans Canada a indiqué prendre la situation « très au sérieux », spécifiant que « l’état de la baleine et la durée de son empêtrement sont inconnus pour le moment ».