Un premier juillet sous la pluie à Moncton et à Dieppe

La pluie et la température froide ont quelque peu terni la fête à Moncton et à Dieppe.

À Dieppe, la municipalité a accueilli les célébrations dans la nouvelle zone ConneXion, derrière l’hôtel de ville.

Cet espace piétonnier, officiellement ouvert lundi, offre différentes activités en plein air du 1er juillet au 2 septembre.

On y retrouve des balançoires, des tables de pique-nique munies de jeux de tic-tac-toe géants ainsi qu’un bar.

Les jeunes peuvent aussi s’y affronter dans un jeu de foosball géant près de la rue Gauvin.

Quelques personnes y écoutaient la musique du groupe Countryside, lundi après-midi.

Jason Williams et son fils Mason étaient de ceux qui célébraient la fête du Canada à Dieppe.

Il explique qu’il aime bien l’idée d’un espace réservé aux piétons pour que les enfants puissent s’y promener sans inquiétude de la part des parents.

«C’est super pour les enfants, on voit qu’ils s’amusent tous et que la pluie ne dérange personne.»

Pour Mason Williams, la fête du Canada n’est qu’un prétexte pour courir sous la pluie et s’amuser dans les jeux géants.

«Il sait juste que c’est l’anniversaire du Canada», dit le père en rigolant.

Les fêtards de Moncton, eux, ont profité des commerces, des cantines et des jeux gonflables.

En musique, ils ont eu droit à des spectacles d’Izabelle, d’Arianne Moffat et d’April Wine avant d’assister aux feux d’artifice, un événement annuel organisé par les villes de Moncton, Dieppe et Riverview.

Samuel Bourgeois a profité des festivités avec sa famille et ses parents. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Mason Williams et son père Jason dans une balançoire de la zone ConneXion, à Dieppe. -Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Samuel Bourgeois, fonctionnaire, a bravé la pluie avec sa famille pour déambuler au parc riverain de Moncton, près de la rivière Petitcodiac.

«Je pense qu’il faut être fiers de qui on est comme Canadiens, et je pense que ça valait la peine de venir voir ce qui se passait comme célébrations», dit l’homme.

Il s’est dit surpris de l’achalandage malgré la pluie.

«Il n’y a pas beaucoup de monde, mais on y a trouvé quelque chose pour la famille. On a été voir Art Richard et les enfants ont bien aimé ça.»

Comme bien d’autres parents de jeunes enfants, Samuel n’a pas voulu veiller pour admirer les feux d’artifice. Il estime cependant que le spectacle de musique saura s’attirer une bonne foule.

«Mes parents vont venir pour le show ce soir et les feux d’artifice. Il y a April Wine qui sont bien connus, et je pense qu’il va y avoir plus de monde ce soir parce qu’il devrait faire plus beau», a-t-il ajouté.

Amy Tingley, de Moncton, a été quelque peu déçue de la température.

«Ce serait mieux s’il faisait soleil, mais les festivités sont bien animées.»