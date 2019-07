La famille Petitpas réunie grâce au Congrès mondial acadien de 1994

Le Congrès mondial acadien occupe une place spéciale dans l’histoire de la famille de Ginette Petitpas-Taylor, ministre fédérale et députée de Moncton-Riverview-Dieppe. Lors du congrès de 1994, sa tante Lilianne a retrouvé sa famille, des années après avoir été adoptée à un jeune âge.

La vie du père de Ginette Petitpas-Taylor, Joseph Petitpas, a été bouleversée il y a de nombreuses décennies quand le père de celui-ci a abandonné sa femme et ses enfants de Richibouctou-Village. N’ayant pas les moyens d’élever trois filles et deux garçons, la mère n’a eu d’autre choix que de donner quatre d’entre eux en adoption.

Une fois arrivé à l’âge adulte, M. Petitpas s’est donné comme mission de retrouver ses frères et soeurs. Au fil des années, il a retrouvé sa jumelle Marie (LeBlanc) et une de ses soeurs, Evelyn. Il a également appris que son frère Jimmy, seul des cinq enfants qui n’avait pas été adopté, est décédé durant la Seconde Guerre mondiale.

Malgré des années d’efforts et de nombreuses démarches, il n’avait toujours pas réussi à trouver sa troisième soeur au tournant des années 1990.

Sa recherche a enfin abouti lors du Congrès mondial acadien de 1994.

La soeur en question, Lilianne Petitpas-Vetter, avait été adoptée par une famille qui a déménagé aux États-Unis durant son enfance. On lui avait appris qu’elle était adoptée et qu’elle avait un frère, Jimmy. Elle n’était cependant pas consciente de l’existence de ses autres frères et soeurs.

Quand elle a appris qu’on organisait le Congrès mondial acadien, en 1994, elle a décidé à l’âge de 72 ans de faire le voyage de l’Arizona au Nouveau-Brunswick dans l’espoir de retrouver son frère.

«Elle s’est rendue à Richiboucto-Village à la recherche de son frère, Jimmy. Le curé lui a dit que son frère était décédé durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a accepté cette nouvelle et elle est retournée à son hôtel à Moncton», explique Mme Petitpas-Taylor.

Le passage de Lilianne a fait jaser dans Richiboucto-Village. De fil en aiguille, les gens locaux ont fait le lien avec l’histoire des adoptions, survenue des décennies plus tôt. En peu de temps, on a contacté Joseph Petitpas pour lui apprendre la nouvelle.

«Durant la conversation, mon père a soulevé le fait qu’il avait une soeur qu’il n’avait jamais réussi à trouver. On lui a répondu que s’il voulait la trouver, elle était à l’Hôtel Beauséjour, à Moncton.»

M. Petitpas a immédiatement contacté sa soeur jumelle, et ensemble ils sont allés rencontrer leur soeur.

En racontant cette partie de l’histoire, Mme Petitpas-Taylor ne peut empêcher sa voix de trembler d’émotion.

«Je suis vraiment émotionnelle quand je parle des retrouvailles. C’était vraiment important pour mon père.»

À la suite du congrès, Mme Petitpas-Vetter est retournée en Arizona. Comme elle n’avait pas d’enfants et que son époux était décédé, elle a décidé l’année suivante de retourner en Acadie rejoindre son frère, ses soeurs, ses neveux et ses nièces. Âgée de 97 ans, elle habite toujours au Nouveau-Brunswick.

«Mon père est décédé en 2009, donc ils ont eu une quinzaine d’années ensemble. Ils ont pu apprendre à se connaître. Elle a passé les 24 dernières années avec nous en Acadie. C’est très spécial.»

«Et c’est une histoire parmi tant d’autres. Je suis certaine qu’il y en a d’autres de ce genre.»

Comme c’est la tradition, de nombreuses grandes réunions de famille auront lieu durant le Congrès mondial acadien. Au total, 36 rassemblements sont prévus dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, du 10 au 24 août.