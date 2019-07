Deux jeunes interpellent le ministre de l’Éducation sur l’environnement

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick a reçu dans sa boîte aux lettres un courrier inhabituel. Deux jeunes élèves de Moncton souhaitent travailler avec lui à l’élaboration d’un programme en matière d’éducation environnementale.

Jamuna Bôthé, 18 ans, sirote son thé dans un café de Moncton. Ses fiches prêtes sur la table, elle est tout sourire à l’idée de pouvoir parler de l’initiative qu’elle a pris avec son amie Emma Hanley. Elles ont envoyé jeudi dernier une lettre à Dominic Cardy, ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, pour lui demander de mettre en place un programme transdisciplinaire d’éducation environnementale dans les écoles.

Les deux jeunes femmes, fraîchement graduées de l’école L’Odyssée à Moncton, et porte-paroles du comité d’environnement de leur établissement ont suggéré une liste de cours au ministre. De la maternelle à la douzième année, des enseignements différents seraient proposés. Ainsi, d’après leur lettre, les plus petits pourraient apprendre à «trier les déchets correctement et de façon responsable». Les élèves des établissements secondaires se pencheraient sur «les emplois possibles en environnement» ou «les objectifs de développement durable créés par l’ONU».

Jamuna assume que les suggestions soient volontairement vagues: «Notre volonté est plus de discuter avec le gouvernement, et de montrer qu’il y a des outils déjà en place qu’on pourrait exploiter.»

Le projet est né dans une salle de classe: «C’est Emma qui a eu l’idée lors d’un cours qu’elle suit. Moi j’ai trouvé ça tellement intéressant que je suis allé en parler avec les 22 présidents des écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick pour leur demander leur avis.» Le projet semble avoir fait mouche auprès d’eux, puisque tous ont signé la proposition.

Un projet mené par et pour les jeunes

Jamuna Bôthé regrette que le gouvernement actuel du Nouveau-Brunswick «n’en fait pas assez pour l’environnement». Pour multiplier ses chances d’être écoutée, elle ne voulait pas simplement soulever un problème, «mais également proposer une solution».

«La direction de notre école n’est même au courant de notre projet» assure Jamuna, insistant sur un projet «par et pour les jeunes, parce qu’ils réclament cela». Elle dit regretter que les enseignements actuels n’évoquent pas les thématiques environnementales. Un cours est tout de même proposé dans son école, «mais il est optionnel» souffle-t-elle.

Contacté par l’Acadie Nouvelle, le ministère de l’Éducation a répondu par courriel que «l’environnement naturel et la protection de l’environnement sont des sujets importants» et se déclare «disposé à collaborer avec les élèves pour trouver des moyens de mieux intégrer des sujets comme l’environnement dans une optique de dialogue en salle de classe».