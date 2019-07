Le festival ImaginAIR a le vent dans les voiles

Le festival ImaginAIR est de retour cette année à Dieppe. Du 26 au 28 juillet, plus de 80 cerfs-volistes locaux et internationaux feront danser ces toiles colorées.

La Ville de Dieppe attire encore une fois cette année son lot de talentueux cerfs-volistes.

Des cerfs-volistes originaires de plusieurs endroits sur la planète seront au parc Dover de Dieppe ce mois-ci afin de participer à l’événement organisé par la municipalité. Certains arrivent tout droit des États-Unis, de la Colombie, du Brésil et même de l’Australie.

«Mais on a aussi d’excellents cerfs-volistes canadiens!», précise avec enthousiasme Gabrielle Maillet, agente communautaire à la Ville de Dieppe.

Des combats de Rokkaku seront également de la partie. Lors de ceux-ci, l’objectif est de faire tomber les autres cerfs-volants par terre tout en gardant le sien dans le ciel. L’agente communautaire qualifie le combat de Rokkaku comme étant le sport des cerfs-volistes.

Le dernier cerf-volant dans les airs remporte la partie de Rokkaku.

«Les combats de Rokkaku, c’est toujours excitant à regarder», lance-t-elle.

Le public pourra également participer à des ateliers de création de cerfs-volants.

Le président du club de cerf-volant Lignes-au-ciel de Dieppe, Guillaume Thibeault, entretient une fervente passion depuis plus de huit ans pour cette activité en plein air.

«Pour moi, c’est une forme de méditation afin d’être connecté à la nature et de sentir le vent», dit-il.

Le club Lignes-au-ciel est composé de 40 membres, tous dédiés à la pratique du cerf-volant. L’hiver, ils construisent les objets colorés, tandis que l’été, tout le monde est à l’extérieur pour mettre en oeuvre leur art de faire virevolter les cerfs-volants.

Guillaume Thibeault a très hâte au festival ImaginAIR. Il voit cet événement comme une forme de concrétisation de tous les efforts déployés durant la dernière année.

«C’est une plateforme pour montrer notre travail et le partager avec d’autres cerfs-volistes».

Outre les cerfs-volants colorés, de l’animation ambulante de cirque alimentera les trois jours de festivités au parc Dover.

Des courses de bols auront également lieu. Le «bol» est un parachute fabriqué à la manière d’un demi-bol, attaché au dos du participant. Lorsque la musique démarre, les participants courent jusqu’à l’autre bout du terrain. Le bol absorbe l’air et rend la course particulièrement difficile au fur et à mesure que les coureurs sont retenus par le vent.

Pour la troisième année, la troupe Bimana de Colombie est de retour. Leurs ballons fonctionnent à l’énergie solaire plutôt qu’à la force des vents.

«Ce n’est pas le vent qui fait la merveille de leurs cerfs-volants, c’est la chaleur», souligne Gabrielle Maillet.

Le cerf-volant à Dieppe est né avec le jumelage avec la ville soeur de Dieppe en France

C’est d’ailleurs à cet endroit qu’a lieu le plus gros festival de cerfs-volants au monde.

«On est bien connu sur la scène internationale avec notre festival même s’il est plus petit que bien des festivals à travers le monde», indique Gabrielle Maillet.

Elle attribue cette visibilité à la façon dont les gens sont accueillis en Acadie.

«Les cerfs-volistes veulent revenir à Dieppe», explique-t-elle.

Le samedi soir, la troupe Circus Stella sera en spectacle. L’association acadienne à but non lucratif sert de lien avec les différentes entreprises de cirque établies à Montréal. Des artistes de la métropole francophone seront donc présents pour démontrer leurs prouesses acrobatiques.

Des installations pour les tout-petits, telles que des jeux gonflables, seront mises à disposition.

Durant les trois jours, le festival ImaginAIR sera animé en musique par DJ Madness, le duo Josée et Mathieu et le groupe Bobcagyeon. La formation Razmatazz offrira des prestations pour les enfants.

Plus de 10 000 personnes avaient assisté au ImaginAIR l’année passée.

La Ville de Dieppe espère le même type d’affluence pour le festival ImaginAIR.