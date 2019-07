Leur véhicule tombe en panne à Shediac… avec une cargaison de homards volés!

Trois hommes de Charlottetown ont été arrêtés dans le sud-est du Nouveau-Brunswick pour un important vol de caisses de homard qui avait été perpétré auparavant dans un entrepôt de Murray Harbour, dans le sud-est de l’Île-du-Prince-Édouard.

La GRC signale que deux des suspects ont été libérés sous promesse de comparaître en cour pour faire face à des accusations de possession de biens volés. L’autre a été maintenu en détention en lien avec des incidents distincts survenus à Saint-Jean.

La police rapporte que jeudi dernier, une plainte a été logée en matinée pour une introduction par effraction et un vol à l’entrepôt de LOL Seafood, à Murray Harbour. Des suspects avaient volé pendant la nuit 48 caisses contenant du homard trié, valant plus de 25 000 $.

Le même jour, peu après 8h, un agent de la GRC du Nouveau-Brunswick à Shediac s’est approché d’un fourgon grand volume en panne sur le bord de la route. Un deuxième camion était également garé à cet endroit.

L’agent s’est arrêté pour offrir de l’aide, mais sa conversation avec les trois hommes a éveillé des soupçons. Ses vérifications ont démontré que le fourgon n’était pas conforme aux règlements routiers et qu’il contenait une quantité importante de homard qui n’était pas entreposé de façon adéquate.

Les trois hommes ont été arrêtés et les deux véhicules ont été saisis. Des agents de Pêches et Océans Canada ont été appelés pour faire entreposer le homard de façon adéquate et plus tard en journée, la cargaison a été retournée à LOL Seafood.

L’enquête dans les deux provinces se poursuit.