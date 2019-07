Un coup de pouce salutaire pour le Jardin Héritage

Les municipalités de Charlo et d’Eel River Dundee collaboreront afin de doter le Jardin Héritage des commodités sanitaires nécessaires pour son développement.

Le Jardin Héritage est situé dans la Première Nation autochtone d’Eel River Bar, à deux pas de la plage de Charlo et du parc industriel d’Eel River Dundee. Initié à la fin des années 1990, il devait devenir l’une des attractions touristiques majeures du Restigouche. Toutefois, en raison de différents problèmes d’ordres financiers, le projet n’a jamais pu être complété dans son entièreté. L’attraction tant espérée n’a donc jamais véritablement abouti.

Outre l’argent, un autre problème de taille a considérablement ralenti le développement du Jardin Héritage, soit l’absence d’un système d’eau et égouts. Certes, il y a un puits sur place qui fournit en eau le bâtiment principal, mais la pression y est trop faible pour permettre aux pompiers de combattre un incendie. Cela fait en sorte qu’il est impossible de tenir de grands événements ou de développer le secteur de façon adéquate.

Mais cela est sur le point de changer. Le maire de la municipalité d’Eel River Dundee vient de confirmer qu’une entente est survenue afin de prolonger son réseau d’eau potable jusqu’au Jardin Héritage.

«Nous avons déjà notre infrastructure d’eau potable en place dans notre parc industriel. Nous allons donc la prolonger jusqu’au Jardin Héritage qui est situé à proximité. Pour ce faire, il faudra passer sous la route 11», explique le maire d’Eel River Dundee, Denis Savoie.

Du côté de Charlo, la municipalité prévoit accroître la capacité et prolonger son système d’égouts jusqu’à son camping Le Héron, voisin du Jardin Héritage.

De là, ce ne sera plus qu’une formalité que de continuer jusqu’à l’infrastructure autochtone.

Occasion en or

Selon le maire Savoie, l’argent nécessaire pour ces travaux proviendra des gouvernements provincial et fédéral. Le montant exact de ces derniers n’est toutefois pas encore connu.

Pour ce dernier, il s’agit par ailleurs d’une occasion en or pour la communauté autochtone restigouchoise ainsi que pour l’ensemble de la région puisqu’elle pourrait éventuellement profiter des retombées du Jardin Héritage.

«En ayant bientôt un système d’eau et d’égouts adéquats sur ce site, la Première Nation d’Eel River Bar aura désormais toutes les cartes en main pour le développer et le rendre plus fonctionnel. Ça va définitivement lui donner une chance d’aller de l’avant. Au niveau régional, je ne connais pas les détails précis de ce que la Première Nation entend faire avec le Jardin Héritage dans le futur, mais il a toujours été question que ça devienne une infrastructure touristique importante. Ça ne peut donc qu’être bon pour tout le monde», indique le maire.

Aspect environnemental

En plus de connecter son voisin à son système d’eau, ce projet permettra également à la municipalité de doter une demi-douzaine de ses propres résidents demeurant sur la rue Church des services d’eau et aux égouts. Ce faisant, ces résidences n’auront plus besoin d’utiliser leur fosse septique.

«Ça apporte ainsi un aspect environnemental au projet puisque ça fait partie des efforts pour restaurer la rivière Eel», souligne M. Savoie.

Belle coordination

Par ailleurs, avec ce projet, les cinq communautés du Restigouche-Est – Balmoral, Charlo, Dalhousie, Eel River Dundee et la Première Nation d’Eel River Bar – seront dorénavant interconnectées au chapitre de l’approvisionnement en eau potable.

«De cette façon, s’il arrive un problème dans une communauté, les autres devraient en principe être en mesure d’aider. Ce projet est en soi une belle coordination, et c’est plaisant de voir qu’on peut s’entendre pour faire avancer des dossiers», ajoute le maire.