Une baleine de 50 pieds s’échoue à Escuminac

Un rorqual commun, une baleine mesurant près de 50 pieds, s’est échoué sur la plage d’Escuminac. La deuxième plus grande baleine au monde est une espèce en péril, qui est particulièrement sensible aux menaces liées aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.

La marche quotidienne sur la plage de Rose Cormier, de Baie-Sainte-Anne, a pris une tournure inattendue, mardi après-midi, quand elle s’est retrouvée face à face avec un immense cadavre de baleine. Inquiète, elle s’est rendue à une maison du secteur afin de demander de l’aide.

Jean-Claude Doiron, résident d’Escuminac, lui a ouvert la porte, explique sa soeur, Diane.

«Elle a cogné à la porte et mon frère a répondu. Elle a dit “hey! J’ai trouvé une baleine!”», affirme en riant la photographe de Pointe-Sapin.

«Mon frère la croyait un peu folle, mais elle lui a assuré qu’il y avait bel et bien une baleine sur la plage. Il s’est rendu à l’endroit qu’elle a indiqué avec son VTT, où il a découvert la baleine.»

De retour à la maison, il a contacté sa soeur afin de lui demander son aide. Diane Doiron s’est rendue sur les lieux, soit environ un kilomètre de marche du stationnement de la plage d’Escuminac. Elle a pris des photos, puis les a envoyées à un biologiste néo-écossais dont elle a trouvé le contact sur internet.

«C’était une grosse bête. Quand on est arrivé là, on n’arrivait pas à croire à quel point elle était grosse. Moi, je mesure cinq pieds, et elle était plus haute que moi sur sa largeur», explique celle qui habite à Pointe-Sapin.

Mme Doiron craignait le pire. Étant donné la taille impressionnante de l’animal, elle a cru qu’il s’agissait d’une baleine noire de l’Atlantique Nord. L’espèce en voie de disparition, dont il reste à peine 400 individus, a fait couler beaucoup d’encre les dernières semaines en raison des six cadavres découverts dans le golfe du Saint-Laurent.

«Je pensais que c’était peut-être une baleine noire, mais le biologiste m’a expliqué que les grandes lignes qui vont jusqu’au nombril permettent de l’identifier comme une fin whale (rorqual commun).»

«Mais on ne peut pas dire “ah! c’est juste une fin whale”. C’est une espèce à risque aussi. C’est triste de voir une aussi grande bête dans un tel état.»

Une importante déchirure sur le flanc de la baleine mène Mme Doiron à la conclusion qu’elle a été heurtée par un navire. Des biologistes doivent se rendre sur place afin d’étudier le cadavre.

Le rorqual commun est la deuxième plus grande baleine au monde, après le rorqual bleu. À maturité, il peut mesurer 20 à 27 mètres et peser 60 à 80 tonnes. Sa durée de vie est d’une centaine d’années. C’est une espèce vulnérable (ou préoccupante), ce qui est le premier de cinq niveaux de risque d’extinction.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’animal échoué sur la plage à Escuminac a fait beaucoup jaser dans la petite communauté.

«Même mon oncle, Robert Russell, n’a jamais vu quelque chose pareil et il est né ici il y a 85 ans!»

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada estime qu’il existe entre 5000 et 11 000 rorquals communs dans l’Atlantique Nord.

Mme Doiron a appris que le cadavre sera enterré sur place.