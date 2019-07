Le manque de logements abordables se fait durement sentir

Le manque de logements abordables est de plus en plus décrié par plusieurs dans la province. Même si Fredericton entend bientôt mettre en oeuvre un plan d’action pour s’attaquer au problème, la liste d’attente est longue. Selon des données obtenues par l’Acadie Nouvelle, elle regroupait 4653 personnes en date du 1er juin 2019.

Les régions de Moncton (1356 personnes), de Saint-Jean (1061 personnes) et de Fredericton (1065 personnes) sont celles avec le plus grand nombre de gens qui demandent une place dans un logement abordable.

Les régions rurales de la province sont également touchées. Près de 1171 personnes sont inscrits sur les listes d’attentes dans le Madawaska, le Restigouche, la région Chaleur, la Péninsule acadienne et à Miramichi.

La Péninsule acadienne détient la palme avec 278 personnes. La région d’Edmundston et du Madawaska arrive en deuxième position avec 274 personnes.

Abigail McCarthy, porte-parole au ministère du Développement social, précise que le fait d’être sur la liste ne signifie pas que la personne est nécessairement sans abri.

«Les gens peuvent être sur la liste s’ils sont à la recherche d’un logement avec plus de chambres, moins de chambres ou encore, s’ils veulent déménager pour être plus près de leur emploi ou de membres de leur famille.»

Il y a quelques semaines, le Front commun pour la justice sociale a dénoncé le manque de logements pour personnes à faible revenu dans le centre-ville de Moncton. Bien que plusieurs nouveaux édifices à logement sont en train d’être construits à Moncton, le coût d’un loyer s’élève souvent à 1500$ par mois.

L’organisme propose à la Ville de Moncton de répertorier les terrains et bâtiments vacants qui pourraient éventuellement devenir des logements abordables. Il suggère aussi de créer une fondation fiduciaire immobilière et de collaborer davantage avec des coopératives et organismes à but non lucratif afin de mener à terme des projets de construction de logements.

Le manque de logements pour une clientèle moins fortunée a aussi été signalé récemment dans la Péninsule acadienne lors d’une conférence de presse à Paquetville durant laquelle la reconstruction d’une résidence pour aînées a été annoncée.

«Les besoins sont grands. Mon bureau reçoit beaucoup d’appels de gens à la recherche d’un logement. On pense que tout le monde a un logement dans la Péninsule et la région Chaleur, mais ce n’est pas le cas. On le voit moins simplement parce que beaucoup de gens s’aident entre eux. Personne n’a à choisir entre son loyer ou son épicerie», a dit Serge Cormier, député fédéral d’Acadie-Bathurst.

De son côté, le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick rappelle que la nouvelle entente provinciale-fédérale sur le logement prévoit la construction de 1200 nouveaux logements abordables au cours des 10 prochaines années.

Déjà, plus de 63 millions $ seront investis dans la réparation, la rénovation et la construction de logements abordables au cours des trois prochaines années, ont annoncé les gouvernements fédéral et provincial en mai.

À compter de cette année, les deux paliers du gouvernement vont investir 9,9 millions $ pour réaliser ce plan, 10 millions $ en 2020 et 11,6 millions $ en 2021.

Un montant de 6,8 millions $ doit permettre de construire 151 nouveaux logements abordables et 26 millions $ seront consacrés à la réparation et rénovation de 5100 logements abordables existants.

Liste d’attente en date du 1er juin 2019

Région Total

Moncton 1356

Saint-Jean 1061

Fredericton 1065

Edmundston 274

Restigouche 229

Chaleur 223

Péninsule acadienne 278

Miramichi 167