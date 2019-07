Cinq nouvelles accusations portées contre un homme de Moncton

Un homme âgé de 34 ans de Moncton fait maintenant face à six accusations en lien avec deux collisions survenues la semaine dernière, à Cocagne et sur la route 15, près de Lakeville.

Le 30 juin, vers 16h50, des agents de la GRC se sont rendus sur les lieux d’une collision survenue près de la marina de Cocagne. Une voiture avait heurté l’arrière d’un autre véhicule avant de s’enfuir.

Environ 15 minutes plus tard, la police a été informée qu’une autre collision s’était produite, celle-ci sur la route 15, et qu’un des véhicules correspondait à la description de la voiture impliquée dans le premier incident. La voiture avait quitté la route et s’était retrouvée dans un fossé. Le conducteur de la voiture s’est enfui à pied. On a fait appel à la Section des chiens policiers, et un homme a été arrêté près de la route 15, peu après.

Initialement, Mathieu Joseph Paul Leger avait été accusé de conduite alors que son permis avait été suspendu. Le 3 juillet, cinq nouvelles accusations ont été déposées contre lui. Il est maintenant accusé de profération de menaces, de résistance à l’arrestation, de manquement aux conditions de sa probation, de refus de fournir un échantillon d’haleine et d’avoir omis de s’arrêter sur les lieux d’une collision.

L’accusé demeure en détention et comparaîtra de nouveau en cour provinciale à Moncton, le 15 juillet.