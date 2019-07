Les terrasses revitalisent le centre-ville de Bathurst

Voici enfin venu le week-end. Après une longue semaine au travail, plusieurs en profitent pour siroter une bonne bière froide sous les chauds rayons du soleil.

Au coeur de Bathurst, les terrasses sont bondées. En ces journées de canicule, le centre-ville bourdonne.

«Je crois que nos attractions sont dignes de celles qu’offrent les grandes villes, a dit Michael Petrovici, propriétaire de la brasserie Au Bootlegger. De plus, les terrasses engendrent du trafic et donnent un air festif au centre-ville.»

En prévision du beau temps et de l’achalandage, M. Petrovici a enjolivé la plateforme vendredi matin avec de nouveaux pots à fleurs.

«Je remarque que les commerçants de la région démontrent de plus en plus leur fierté d’appartenance , a ajouté le propriétaire. Et je me dis pourquoi pas? Pourquoi ne pas rendre notre ville la plus accueillante possible pour les locaux et les touristes?»

À quelques pas du Bootlegger, sur la rue Cunard, une autre terrasse s’apprête à accueillir les amateurs de bières artisanales. Celle-ci peut accueillir jusqu’à une centaine de personnes et surplombe directement la baie des Chaleurs.

Chantal Roy est en visite dans la région Chaleur et profite d’un endroit ombragé pour admirer le paysage.

«Nous avons plusieurs terrasses à Moncton, mais aucune ne se compare à celle-ci, estime-t-elle. La vue, l’air, l’espace… ici on peut vraiment se détendre.»

La brasserie 13 Barrels en est à son premier été, mais connaît déjà un franc succès.

«Le soleil s’est finalement pointé pour quelques heures vendredi dernier, et soudainement la terrasse s’est remplie, a souligné David Young, le copropriétaire. Je crois que nous serons autant occupés dans les jours à venir.»

Même les amateurs de vin peuvent désormais se prélasser à l’extérieur grâce aux installations du Bar à vin Vino.

Les banquettes, situées juste à côté du Bootlegger, peuvent asseoir une vingtaine de personnes.

La microbrasserie Four Rivers, elle, considère bientôt agrandir son établissement.

Le copropriétaire, Renee Legacy, explique que rien n’est encore concrétisé, mais qu’une plateforme extérieure est actuellement en discussions pour l’année prochaine.

«De nombreux clients nous demandent si nous allons en construire une, souligne-t-elle. Mais puisqu’il y en a déjà plusieurs dans le coin, il va falloir que nous fassions quelque chose de spécial pour nous démarquer.»

La terrasse du Four Rivers serait probablement installée du côté gauche de l’édifice. Il reste toujours à voir, selon le propriétaire, combien de personnes elle pourrait accueillir.