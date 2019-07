Mythes et confusion à propos de l’immigration

Des lecteurs commentent les publications de l’Acadie Nouvelle pour exprimer un rejet de l’immigration. Certains d’entre eux croient que l’État dépense trop d’argent pour attirer des étrangers au détriment de la population locale. Cependant, ces opinions se fondent principalement sur des mythes.

«Comme toujours, les immigrants ont droit à absolument tout gratuitement»; «c’est ridicule que le gouvernement donne tout aux immigrés alors que nous autres, les Canadiens, devons tout payer»; «les immigrants, on n’a pas besoin de ça par icitte.»

Voilà quelques-uns des commentaires écrits par des utilisateurs de Facebook, à propos d’un article publié hier par l’Acadie Nouvelle, titré Des cours de langue gratuits pour les immigrants dans les communautés francophones.

Le gouvernement fédéral, surtout, dépense en effet de l’argent pour des étrangers. Le ministère de l’Immigration allouera 779 millions $ pour aider à l’installation des nouveaux arrivants à travers les provinces et les territoires (à l’exception du Québec) en 2019-2020. Il réservera aussi 693 millions $ (dont 13,8 millions $ pour le Nouveau-Brunswick) pour les initiatives liées à l’installation des immigrants durant la même période.

Rappelons que les dépenses totales du gouvernement canadien sur la même période seront d’environ 183 milliards $.

D’une part, le Canada accueille des réfugiés, comme des Syriens qui ont quitté leur patrie en proie à la guerre civile.

«[Ce] sont des personnes qui ont fui leur pays parce qu’elles craignent avec raison d’être persécutées, et qui ne sont donc pas en mesure de retourner chez elles. Elles ont vu ou vécu des choses horribles», rappelle le gouvernement canadien sur son site internet. L’État juge du statut de réfugié en fonction de la Convention des Nations Unies qu’il a signée en 1951. Une personne en attente de ce statut est un demandeur d’asile.

Le gouvernement fédéral permet à certains réfugiés qu’il réinstalle de bénéficier du même montant mensuel d’argent que celui auquel les Néo-Brunswickois peuvent prétendre au titre de l’aide sociale, pendant un an maximum. L’État aide aussi ces personnes vulnérables à trouver un logement. Il met enfin à leur disposition un lieu de résidence temporaire à leur arrivée. D’autres réfugiés sont pris en charge par des groupes communautaires, composés de bénévoles et financés par des dons, selon le directeur général du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, Alex Leblanc.

Les autres étrangers ont fait le choix de venir au Nouveau-Brunswick pour y suivre leurs études ou pour y travailler. Aïcha Benimmas est une professeure titulaire de l’Université de Moncton originaire du Maroc.

«Je travaille et je contribue à la société que j’ai choisie. J’arrive en outre avec une expérience internationale et un point de vue différent, revendique-t-elle. Le Canada n’a pas payé pour les études que j’y ai effectuées. J’ai tiré profit des prêts et bourses étudiants pour mes études supérieures ici, mais j’ai tout remboursé.»

Seuls les étrangers qui réussissent à obtenir les statuts de résident permanent ou de citoyen du Canada peuvent bénéficier des services financiers aux étudiants, comme a pu le faire Mme Benimmas.

«Souvent, on pense que tous les immigrants sont soutenus par l’État, ce qui est faux», assène l’économiste Richard Saillant.

Très peu de réfugiés

Le nombre de réfugiés réinstallés au Nouveau-Brunswick est de 2905 sur les 129 405 qu’a accueillis le Canada de 2015 à 2019, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).Les réfugiés représentent entre 6% et 8% de l’immigration au Nouveau-Brunswick dans une année normale.

«Nous constatons que le Canada ne vit pas de crise de l’immigration si nous mettons ces chiffres en perspective», souligne le directeur général du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, Alex Leblanc.

L’ONU comptait 30 millions de réfugiés au total dans le monde en 2018. Un petit pays comme le Liban a en outre accueilli plus de 1 million de réfugiés syriens.

La majeure partie des immigrants viennent au Nouveau-Brunswick par choix. Le nombre de nouveaux résidents permanents a augmenté de 17 105 personnes dans la province, sur les 1,3 million admis par le Canada entre 2015 et 2019, selon l’IRCC.

Répondre au vieillissement de la population

La province fera face au défi de pourvoir les postes que les baby-boomers vont libérer dans les quinze prochaines années.

«La création d’emplois ne devrait pas être un objectif », lâche donc M. Saillant, qui donnerait la priorité à la réduction des postes vacants.

«Le petit entrepreneur baby-boomer qui ne trouve pas de relève va peut-être simplement fermer ses portes, prévient-il par ailleurs. Il faut aussi s’attendre à manquer de personnel soignant dans les organismes ou entreprises communautaires comme les centres de soins. »

«L’État devrait accompagner les petites entreprises dans leurs démarches bureaucratiques pour attirer des immigrants», plaide M. Saillant. L’économiste souligne qu’elles n’en ont pas forcément les moyens.

«Les entrepreneurs investissent des centaines voire des milliers de dollars par immigrant qu’ils embauchent, affirme M. Leblanc. Le gouvernement ne les subventionne pas. L’immigration est donc un dernier recours pour eux.»

Trois mythes sur l’immigration