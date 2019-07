Tourisme: la CSR-Restigouche fait les yeux doux à Campbellton

La Commission des services régionaux du Restigouche entend s’asseoir avec la Ville de Campbellton afin de voir s’il est possible de tisser des liens afin de coordonner une meilleure promotion touristique régionale.

L’organisme veut étudier la possibilité de voir la cité restigouchoise jouer un plus grand rôle à ce chapitre, elle qui se présente déjà dans certains salons touristiques.

«On est une des plus petites régions en terme de population et pourtant celle qui a le moins de coordination au niveau touristique. De par ses fonctions et son rôle plus régional, Campbellton possède déjà une certaine structure touristique. On veut donc les approcher et voir s’il y a moyen de bâtir autour de ça. La Ville est membre de la commission, c’est un partenaire, alors on trouve que c’est normal de travailler plus étroitement avec elle sur cet enjeu qui nous touche tous, car présentement nous n’avons rien», exprime le président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie.

Selon son expérience, les villes font généralement leur propre promotion touristique, mais la majorité ne se limite pas qu’à leurs frontières.

«Elles parlent aussi de ce qui se passe ailleurs dans leur région afin de maximiser les chances d’attirer des touristes près d’elles. À nos yeux, c’est une situation gagnante pour tout le monde et c’est un peu ce que l’on aimerait que Campbellton fasse puisqu’elle a déjà une certaine structure en place», ajoute M. Savoie.

Il rappelle que les membres de la CSR-Restigouche avaient demandé à l’organisme de se pencher sur la question du tourisme et de la promotion.

«Le but pour le moment c’est de voir ce qui pourrait être fait. Il n’y a aucun plan d’établi, aucun échéancier. On veut seulement tâter le terrain, voir ce qui pourrait être développé, et d’abord s’il y a de l’intérêt de la part de Campbellton. Du côté des membres de la CSR-Restigouche, ce semble être le cas puisqu’ils nous ont mandatés d’entamer des discussions», ajoute M. Savoie.

À savoir pourquoi la CSR-Restigouche n’utilise pas l’Association touristique du Restigouche – un organisme promotionnel déjà ancré dans la région depuis plusieurs années – M. Savoie dit ne pas être desservi par celle-ci au niveau souhaité.

«La coordination est indépendante de la commission. Alors, avant de s’embarquer avec une autre structure, on préfère d’abord regarder ce qui peut être fait entre nous, autour de notre propre table de discussions», note-t-il.