Des croquettes pour chien à l’origine de maladies cardiaques?

La FDA évoque des liens possibles entre 16 marques de nourriture pour chiens sans grains et des maladies cardiaques. - Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) évoque des liens possibles entre 16 marques de nourriture pour chiens sans grains et des maladies cardiaques.

Respiration courte, amaigrissement, perte de connaissance. Ce sont les principaux symptômes de la cardiomyopathie dilatée chez les chiens, une maladie qui affaiblit les parois du coeur.

Du 1er janvier 2014 au 30 avril 2019, la FDA a recensé 515 cas de chiens touchés par cette maladie. Même si la grande partie des cas rapportés concernent des races de grande taille, prédestinées génétiquement à cette maladie, la FDA a remarqué que des chiens de plus petite taille comme les caniches ou les cockers américains étaient également touchés.

Après des études, l’agence a remarqué que plus de 90% de la nourriture consommée par ces chiens malades était sans grains (c’est à dire sans blé, maïs ou autres céréales) et que pour 93% des cas, elle comprenait des pois et des lentilles. La FDA a listé 16 marques potentiellement à risque, dont plusieurs sont en vente au Canada.

La FDA reste prudente et affirme que «le potentiel lien entre la nourriture et les maladies cardiaques des chiens est un problème scientifique complexe et qu’il peut impliquer différents facteurs.»

Au magasin Global Pet Foods de Dieppe, Shyanne Burke, employée, vend certaines marques de croquettes listées par la FDA comme éventuellement dangereuses. Elle condamne l’étude de l’agence américaine.

«Je pense que ce n’est pas fiable. Ce n’est pas fondé, déjà parce que la majorité des animaux touchés sont des chiens qui ont des prédispositions génétiques à ces maladies. Elle ne fait que du marketing, et maintenant elle veut favoriser les entreprises qui vendent de la nourriture pour chiens avec des grains.»

Christina Robichaud, technicienne vétérinaire homologuée au cabinet Vet-Champlain de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Une causalité non établie

Christina Robichaud, technicienne vétérinaire homologuée au centre Vet-Champlain de Dieppe, tient un autre discours.

«Il faut voir cette étude de manière objective. La FDA ne dit pas qu’il y a un lien sûr entre une certaine alimentation et les maladies cardiaques.»

Néanmoins, selon elle, le danger n’est pas à négliger d’autant que la cardiomyopathie dilatée «peut être mortelle pour les chiens». Pour l’experte, une nourriture sans grains a des inconvénients. «Dans ce genre d’aliments, il manque des nutriments utiles au développement des muscles, du coeur et du cerveau. Ce n’est pas une alimentation équilibrée.»

Alors d’où vient cette tendance? «C’est un phénomène qu’il y a eu chez les humains d’avoir une alimentation sans grains. Je ne suis pas sûre que ça soit l’alimentation la plus saine, mais comme ça marchait, ça s’est transposé aux animaux. C’est plus du marketing qu’autre chose», analyse-t-elle.

Christina Robichaud regrette qu’il n’existe pas d’agence canadienne pour réguler la nourriture pour animaux. La spécialiste met en garde les acheteurs, car face à l’abondance de choix et au manque de régulation, «les gens ne se basent que sur ce qu’ils voient sur le paquet et ça peut être trompeur.»