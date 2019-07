Jocelyn Plourde en a vu du pays en 40 ans de carrière

Si la vie de Jocelyn Plourde se résumait à une chanson, ce serait sans doute I’ve Been Everywhere de Johnny Cash, car en plus de 40 ans de carrière, le camionneur de Tracadie en a vu du pays!

«Je me suis déjà rendu à Vancouver, à Terre-Neuve, dans le Grand Nord canadien. J’ai fait la moitié des États-Unis. On me paie pour voir du pays», dit l’homme âgé de 62 ans.

L’Acadie Nouvelle a rencontré le sympathique camionneur lors de la Rencontre des camionneurs de Paquetville.

Pour M. Plourde, la passion du camionnage remonte à loin.

«J’ai commencé quand j’étais jeune. Je me promenais avec les camions de mon père dans la cour chez nous.»

Sur la route, les défis sont nombreux. Des pépins, gros et petits, surviennent régulièrement.

Il y a quelques jours seulement, il s’est arrêté afin de porter secours à une femme qui avait perdu le contrôle de sa voiture dans la région de Goose Bay, au Labrador.

«Ça faisait trois heures qu’elle était prise dans le fossé. Elle s’était cassé une jambe et un bras. Elle se faisait manger par les mouches. Ç’a pris cinq heures avant qu’un hélicoptère vienne la chercher.»

L’homme doit aussi composer avec des horaires qui changent constamment d’une semaine à une autre.

«Il n’y a pas vraiment d’horaire. En ce moment, je fais des livraisons d’eau. Alors, si je reçois un appel demain matin pour me rendre à Labrador City, c’est un voyage de cinq jours aller-retour, alors ma semaine est faite. Demain, je dois aller dans le coin de Saint-Jean et après, je devrai probablement me rendre à Montréal ou en Nouvelle-Écosse. On ne le sait jamais trop à l’avance.»

Selon des données de 2017, le salaire moyen d’un chauffeur de camion au Nouveau-Brunswick est de 50 000$ à 55 000$ par année. Au Canada, il peut atteindre 75 000$, selon l’Alliance canadienne du camionnage. L’organisme estime que l’industrie emploie 300 000 conducteurs au pays et prévoit qu’en 2020, il y aura un manque de 25 000 à 33 000 chauffeurs. La demande de l’industrie pour de nouveaux chauffeurs augmente de 17% par année, et ce, surtout en raison du vieillissement de la main-d’oeuvre. En 2014, l’âge moyen d’un chauffeur était de 47,1 ans.

Sous son aile

À Paquetville, M. Plourde était accompagné de Steve McGraw, un jeune camionneur de 24 ans. À force de se croiser à différents endroits sur la route, M. Plourde a pris Steve McGraw sous son aile.

Depuis qu’il est tout jeune, Steve McGraw rêvait d’être au volant d’un grand routier.

«Aussitôt que j’ai eu la chance, j’ai sauté à la roue. C’est un rêve que je voulais réaliser», lance-t-il.

Présentement à l’emploi d’une entreprise de la Péninsule acadienne, le jeune homme voyage régulièrement à Montréal et en Nouvelle-Écosse.

«Ce n’est pas une job de bureau avec un horaire fixe.»

S’il y a bien une chose qu’il apprécie de son travail, c’est la diversité au quotidien.

«Je vois de beaux paysages. Je peux aller voir le même client deux fois dans une semaine, mais lors du trajet, il y a toujours quelque chose de différent. Il y a de beaux levers de soleil, mais aussi des intempéries en hiver. Il y a vraiment beaucoup de diversité.»

La Rencontre des camionneurs de Paquetville a attiré de nombreux camionneurs des quatre coins de la Péninsule acadienne. -Acadie Nouvelle: David Caron La Rencontre des camionneurs de Paquetville a attiré de nombreux camionneurs des quatre coins de la Péninsule acadienne. -Acadie Nouvelle: David Caron

Renaître de ses cendres

Populaire du milieu des années 1980 jusqu’en 2001, la Rencontre des camionneurs a cessé d’exister pendant plusieurs années pour différentes raisons.

Après 18 ans, des citoyens de Paquetville et des environs ont décidé de relancer l’événement.

L’objectif est de rendre hommage aux camionneurs, dit Linda Lanteigne, membre du comité organisateur. Ce week-end, la population a pu assister à des défilés de camions, à un concours d’habiletés, à une messe spéciale ainsi qu’à des spectacles.

Selon Mme Lanteigne, les gens ont tendance à oublier l’importance du rôle des camionneurs dans le quotidien. Ils sont en quelque sorte la colonne vertébrale de l’économie.

«Quand une épicerie, une quincaillerie ou n’importe quel magasin reçoit quelque chose, ce sont des camionneurs qui ont livré la marchandise.»

Au fil des années, Mme Lanteigne a vu son mari partir pendant de longues périodes.

«Mon mari est un camionneur, alors je vois les deux côtés de la médaille. Les camionneurs font beaucoup de sacrifices. Des fois, ils doivent décoller une semaine, deux semaines ou même trois semaines à la fois. Ils ne voient pas toujours leurs enfants grandir. J’ai déjà vu mon mari arriver un samedi soir et repartir le lendemain matin. Ce n’est pas toujours facile pour eux.»

Pour faire face à cette réalité, Shirley McLaughlin, la conjointe à Jocelyn Plourde, a de bons conseils.

«La femme d’un camionneur a besoin d’être autonome, parce que la tank à eau chaude pète toujours le mercredi, jamais le samedi ou le dimanche.»