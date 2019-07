Moncton: un café qui emploie des personnes avec un handicap intellectuel

L’équipe du Café Inclusio (de gauche à droite): Nathalie Perron, Samuel DeGarie, Pierre Arsenault, Suzanne Boudreau et Joël Arsenault. - Acadie Nouvelle: Lili Mercure

Le Café Inclusio a récemment vu le jour à Moncton et a une fonction bien particulière: embaucher des personnes avec des défis intellectuels. C’est le rêve de Nathalie Perron, Suzanne Boudreau et Pierre Arsenault, trois amis qui ont voulu offrir un emploi à leur fils, chacun d’eux ayant des besoins particuliers.

Nathalie, maman de Samuel DeGarie, a entretenu depuis longtemps l’ambition d’ouvrir un café. Jusqu’à ce qu’il n’y a pas si longtemps, elle n’avait pas encore eu l’occasion de réaliser son rêve. Samuel a des difficultés verbales et Nathalie voulait inclure son fils dans la mise en œuvre de son rêve.

«À un moment donné, je me suis dit, okay, là c’est le temps de mettre ce rêve en marche et faire de ce rêve-là une réalité», exprime-t-elle.

Nathalie a donc demandé à Pierre et à Suzanne, ses amis de longue date, s’ils voulaient embarquer dans cette aventure avec elle.

Pierre et Suzanne sont les parents de Joël Arsenault, qui doit, lui aussi, affronter des défis de communication verbale.

Ils ont accepté de participer à ce projet communautaire.

«Le but est d’engager des gens avec des défis cognitifs et de développement pour les faire participer activement à notre société», dit Nathalie.

Le Café Inclusio est mobile, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’adresse fixe. Il se déplacera à l’occasion d’événements publics et corporatifs. L’équipe rêve toutefois d’avoir un jour pignon sur rue.

Nathalie et Suzanne sont des amies d’enfance. Elles ont eu par coïncidence une trajectoire de vie semblable. Les deux camarades ont étudié dans le même domaine et sont devenues des travailleuses sociales en santé mentale.

Elles ont aussi eu des garçons avec défis intellectuels.

Joël, 18 ans, et Samuel, 16 ans, sont très heureux de pouvoir servir les gens et d’user de leurs habiletés selon Nathalie.

«Je suis happy», exprime Joël avec un sourire au coin des lèvres.

Joël et Samuel sont les deux premiers employés du Café Inclusio. À l’avenir, Suzanne, Nathalie et Pierre désirent embaucher des personnes avec un handicap intellectuel afin de leur faire une plus grande place dans la société.

«Le plus de monde qu’on va avoir, le mieux cela va être», explique Pierre.

L’équipe du Café Inclusio mise sur une présence accrue sur les réseaux sociaux dans le but d’atteindre une certaine visibilité.

Des défis intellectuels

Plusieurs cafés comme Inclusio existent à travers le monde. À la suite de l’ouverture de leur compte Facebook, le petit groupe qui a lancé Café Inclusio a reçu des messages d’un commerce localisé à Paris appelé «Café Joyeux». Leur mission est la même: faire participer des gens qui ont des défis intellectuels au monde du travail et ainsi favoriser une plus grande inclusion.

«On a eu des commentaires nous disant comme quoi on n’est pas les premiers à faire cela. On le sait qu’on n’est pas les premiers!», tient à préciser Suzanne.

Nathalie n’avait toutefois pas connaissance qu’il y avait ce genre de café dans la région du Grand Moncton.

«On est unique, mais on n’est pas unique. On fait partie d’une grande famille qui veut faire la même chose», lancent en cœur Suzanne et Nathalie.

Le concept du Café Inclusio est effectivement peu commun à Moncton. Certaines entreprises engagent des personnes avec des défis intellectuels et de développement. Par exemple, Joël effectue un quart de travail par semaine chez Sobey’s.

«Il y a des entreprises qui embauchent. Nous, où qu’on est différents, c’est ça le but. C’est notre raison d’être d’embaucher ces gens-là», dit Pierre.

Il explique notamment que les entreprises régulières embauchant des personnes avec des défis intellectuels ont une structure en place. Ils se doivent de rentrer dans cette forme de structure.

«Des fois, ce n’est pas possible pour eux de faire des 8 heures par jour et des 40 heures par semaine. Nous, on va plus s’adapter à ces besoins-là», continue Pierre.

Vendredi prochain sera la première journée officielle du Café Inclusio au marché de Dieppe. La troupe était de passage au même marché samedi dernier, seulement dans un but promotionnel.

Divers projets pour l’été sont dans l’air, entre autres une présence au Festival Inspire (murales) et au festival ImaginAIR (cerfs-volants) à Dieppe.

«Pas mal de gens ont exprimé de l’intérêt pour notre mission», conclut Suzanne.