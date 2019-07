Cap-Pelé ne veut pas de producteurs de cannabis sur son territoire

Le Village de Cap-Pelé lance un message clair aux producteurs de cannabis en adoptant deux mesures pour les décourager de s’installer sur son territoire.

Une cinquantaine de personnes se sont pointées à l’édifice municipal pour participer à une consultation publique sur la production de cannabis, lundi soir.

À la suite d’une pétition de 500 signatures et à la pression populaire, le conseil municipal de Cap-Pelé a adopté un arrêté qui interdira la production de cannabis sur les terres agricoles.

Si un nouveau promoteur voulant faire pousser du cannabis – à l’air libre ou dans un bâtiment – se présente à Cap-Pelé, il devra se contenter des zones de développement des ressources ou les zones d’exploitation intensive des ressources, ce qui représente une très petite partie du territoire en comparaison aux terres agricoles.

De plus, tout nouveau projet de production de marijuana devra faire l’objet d’une consultation publique et de trois lectures au conseil municipal.

Les conseillers de Cap-Pelé ont aussi adopté une résolution qui prolongera à deux ans le moratoire avant que de nouveaux projets puissent être examinés.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, a expliqué en entrevue que son conseil voulait rassurer la population, de sorte qu’il n’y ait plus aucun doute quant à la position des élus.

«On veut assurer à nos citoyennes et citoyens que ça ne va pas arriver, et c’est ça [la position] du conseil. Si un projet se glisse où il ne le devrait pas, on pourra intervenir.»

La municipalité se donne le temps d’analyser ce que les autres municipalités feront par rapport à cet enjeu.

«On veut encore plus d’exemples, on veut se donner du temps pour étudier. On ne veut rien faire qui n’est pas correct. On va prendre notre temps. Donc, pour deux ans, on va voir ce que les autres villes et villages vont faire.»

Comme la prochaine élection municipale aura lieu en 2020, il espère que le prochain conseil respectera cette position.

Il est à noter que ces nouvelles mesures ne concernent pas les cultures privées de quatre plants ou moins dans les domiciles.

Soulagement collectif

Plusieurs citoyens ont applaudi, lundi, lorsque la municipalité a adopté ses mesures contre la production de cannabis.

Plusieurs d’entre eux avaient déjà fait exprimer leurs craintes face aux odeurs que peuvent dégager les usines et les champs de cannabis.

Une conseillère, Eliza LeBlanc, craignait que les odeurs causent des problèmes comme ceux à l’usine Omera Shells, à Richibucto.

«Moi, je suis contre. Je suis allé voir à Moncton et ça sent. Ils disent qu’ils vont planter cette dope ici et que ça ne va pas sentir… moi, je ne crois pas ça», a mentionné Joey LeBlanc, résident de Cap-Pelé, à l’issue de la réunion.

«Ce serait trop proche des commerces. Le monde aime Cap-Pelé, ils aiment les restaurants et ils aiment l’odeur des restaurants, pas les odeurs des usines», a pour sa part affirmé Andy LeBlanc, également de Cap-Pelé.

«Si c’est pour le bien des gens, qu’ils aillent planter ça ailleurs.»