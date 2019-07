Décès d’un jeune conducteur de VTT à Grand-Sault

Le conducteur d’un véhicule hors route, âgé de 25 ans, est décédé à la suite d’un incident dans le district de services locaux (DSL) de Grand-Sault.

Dimanche, peu après 2h, des membres de la GRC de Saint-Léonard ont reçu un appel concernant un incident impliquant un véhicule hors route côte-à-côte dans une zone boisée près de la route 130. On croit que le VTT s’est renversé sur le côté dans un virage et que le conducteur a été éjecté du véhicule. Les deux passagers n’ont pas été blessés.

Le conducteur, du DSL de Grand-Sault, a subi des blessures graves et a été transporté à l’hôpital de Moncton. Lundi matin, il a succombé à ses blessures.

L’enquête sur la cause de la collision se poursuit, mais la police croit que l’alcool et la vitesse pourraient être en cause.