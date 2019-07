Méditer le midi pour recharger ses batteries

Sur une chaise ou un tapis, les participants choisissent la position la plus confortable pour méditer. - Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Une plongée dans le noir salvatrice dans l’une des salles de la bibliothèque publique de Moncton, rue Main. Tous les lundis, Debbie Melanson-Hebert propose gratuitement une demi-heure de méditation à l’intention des travailleurs et de tous ceux intéressés par cette pratique.

Un étrange rituel se déroule tous les lundis de 12h15 à 12h45 dans une salle de la bibliothèque de Moncton. Une quinzaine de personnes se préparent dans un local volontairement peu éclairé. Un homme, environ la trentaine, entre en costume de travail. Il enlève ses chaussures et s’allonge sur un tapis qu’il a apporté. Ici, tous sont en chaussettes ou pieds nus, sur une chaise ou par terre, dispersés aux quatre coins de la salle.

Rien ne doit perturber les 30 minutes de méditation – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Debbie Melanson-Hebert colle une affiche sur la porte où il est indiqué «La méditation a débuté, n’entrez pas». Rien ne doit perturber la session. Elle ferme la lumière. Il n’y a plus que la lumière rouge de la sortie de secours qui brille faiblement dans la salle.

Debbie invite les participants à faire le vide dans leur tête et à se concentrer sur leur respiration: «Imaginez que vos pensées sont des nuages, et dissipez-les de votre esprit».

Pendant une quinzaine de minutes, sa voix suave va embaumer la salle. Elle va guider la session de méditation et peu importe si l’esprit peut-être perturbé par des cris d’enfants à l’extérieur de la salle. L’animatrice insiste: «Lorsque vous perdez le fil, reconcentrez-vous sur votre respiration».

La deuxième partie de la séance n’est rien d’autre que l’application des conseils donnés auparavant. L’animatrice se tait et, pendant une dizaine de minutes, va laisser les participants pratiquer en autonomie. Comble de la plénitude, le silence de la salle est interrompu par le léger ronflement d’un participant.

Debbie Melanson-Hebert, animatrice de la séance de méditation à la bibliothèque de Moncton. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

La méditation se fait aussi au travail

À la fin de la séance, George Kennedy, analyste en investissement, dit à voix basse se sentir «vraiment relaxé». «Je ne manque aucune session. Mon esprit est toujours occupé par mille pensées, on doit toujours se dépêcher. Donc, c’est vraiment appréciable de venir ici», explique-t-il. Habitué de cette pratique, il affirme que la méditation peut se pratiquer de différentes façons: «J’ai même appris à méditer en mangeant, ça permet d’améliorer sa relation avec la nourriture et d’avoir une meilleure digestion».

Debbie Melanson-Hebert propose bénévolement cette activité tous les lundis à la bibliothèque depuis presque deux ans. Elle veut pourtant exporter cette pratique hors des murs de la bibliothèque: «La méditation, ça ne se pratique pas qu’ici. Je donne des outils, mais tu peux faire de la méditation n’importe où. Au travail, tu peux te trouver dans des situations de stress. Rien ne t’interdit de prendre une pause de deux minutes, pour prendre le temps de respirer et prendre conscience de ton corps. Pendant les séances, je donne les outils pour ça».

Les plus âgés aussi sentent le besoin de profiter de ces séances. Lucille Desjardins a changé son quotidien en y ajoutant des petits moments de méditation: «En tant que retraitée, je peux aussi être stressée. Mais j’ai remarqué que depuis que je suis ses séances, dès que je m’assois sur une chaise, je prends le temps de prendre de grandes respirations, pour me concentrer sur moi-même et ça m’aide beaucoup.»

Les séances de méditation gratuites, en anglais, ont lieu tous les lundis de 12h15 à 12h45 à la bibliothèque publique de Moncton, 644 rue Main.