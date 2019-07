Les chambres à air se multiplient sur la Népisiguit!

Deux descentes sont offertes aux descendeurs: une de 2h30 et une autre de 4h30. - Gracieuseté

En juillet 2017, les premières chambres à air descendaient tranquillement la rivière Népisiguit. Depuis, elles ne cessent de se multiplier.

Samedi, l’entreprise de location Anne’s Tubing, de Bathurst, a officiellement lancé ses activités pour la saison 2019.

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment se détendre les pieds à l’eau: l’activité sera offerte sept jours sur sept tout au long de l’été.

«Dans le passé, nous étions ouverts uniquement le week-end, mais mon mari a décidé de prendre congé du travail cet été afin de pouvoir accueillir nos clients toute la semaine», souligne Anne Russell, la copropriétaire.

En plus d’allonger son horaire d’ouverture, Anne’s Tubing a également relocalisé son centre d’inscription près du stationnement.

«C’est beaucoup plus pratique de cette façon puisque les gens peuvent avoir directement accès à leurs effets personnels quand ils terminent leur descente», indique Mme Russell.

L’accueil se situe donc au pont Heat Steel, tout près du lac Rogers sur la route 430 (route de la mine.) De là, quatre navettes sont disponibles pour conduire les clients aux points de départ.

Deux descentes sont proposées, soient une d’une durée d’environ 2h30 et une de 4h30.

Julie Brasseur préfère le deuxième trajet en compagnie de son conjoint ou entre amis.

«On y va chaque année!» s’exclame la jeune femme de Robertville.

«C’est sûr qu’en présence de jeunes enfants, je conseillerais d’essayer d’abord la descente la plus courte, mais sinon les deux sont vraiment plaisante. Les aventuriers amènent à dîner, quelques breuvages, et descendre lentement. Il y a également plusieurs endroits où faire une pause ou se baigner. C’est vraiment bien organisé.»

Mme Russell met les bouchées doubles cette année afin de répondre à toutes les questions de ses clients.

«Nous n’avons pas de réseau cellulaire sur le site alors je m’assure de publier des mises à jours sur Facebook chaque matin avant de partir», explique-t-elle.

«De plus, j’adapte mon message de boîte vocale quotidiennement pour aviser les gens si nous sommes fermés en cas d’orage.»

Un résumé des règlements de sécurité est aussi affiché sur la page Facebook Anne’s Tubing. Celui-ci informe, entre autres, que le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les petits enfants et les gens qui ne savent pas nager; que les bouteilles en verre et les glacières en polystyrène sont strictement interdites; et qu’aucun animal de compagnie n’est permis sur la rivière.

Les propriétaires ont eux-mêmes profité de plusieurs escapades en chambres à air avant de se lancer dans cette aventure.

«Nous avons pensé que ce serait bien de commencer notre propre compagnie afin que les gens puissent se joindre à notre plaisir», avait noté Mme Russell, en 2017, au moment de lancer l’entreprise.

Trois ans plus tard, le couple prend toujours autant de plaisir à partager son amour de la nature avec les visiteurs.

«La meilleure partie c’est faire de nouvelles connaissances», partage Mme Russell.

«On s’assure de toujours bien accueillir nos clients et les commentaires qu’on reçoit en retours sont très positifs.»

Anne’s Tubing sera ouvert jusqu’en septembre, ou jusqu’à ce que la température le permette.