Quand la mode s’invite au Festival Western de Saint-Quentin

Designer et styliste originaire de Saint-Quentin, Vanessa Borris ajoutera une corde à son arc en présentant, cette semaine dans le cadre du Festival Western, une conférence portant sur la mode et les choix vestimentaires. - Gracieuseté

Styliste et designer originaire de Saint-Quentin, Vanessa Borris revient chez elle à temps pour le Festival Western afin de parler mode. Quelles sont les tendances pour le bureau, lors des 5 à 7, mais aussi – afin de demeurer dans la thématique western – quoi porter pour être un cowboy/cowgirl moderne sans trop bercer dans le cliché.

Le lancement officiel du 35e Festival Western de Saint-Quentin, le plus important festival du genre dans l’Est-du-Canada, a lieu mercredi. Pour cette édition anniversaire, tous les classiques du festival seront de retour alors que de grands noms de la musique – Yoan, Wilfred LeBouthillier et Robby Johnson – monteront sur scène.

Nouveauté cette année, le festival fait une incursion dans le monde de la mode grâce à la designer/styliste Vanessa Borris. Bien établie dans la région montréalaise, la Restigouchoise s’est notamment illustrée sur la scène québécoise au cours des dernières années, ayant habillé quelques vedettes du petit écran et de la musique lors de galas. Elle revient aujourd’hui partager sa passion avec le public de sa ville natale, emportant dans ses bagages du linge…mais aussi quelques conseils.

«Ce sera une grande première pour moi. Je ne suis pas une conférencière de nature, mais je connais mon sujet et j’adore parler devant les gens. Je crois donc que ça risque d’être une très belle soirée pour tout le monde, une belle expérience», exprime la créatrice de mode.

Intitulée Adaptez votre style selon les tendances, sa conférence ne vise pas à changer ou critiquez les styles vestimentaires des participants.

«Je parle surtout des choses essentielles, des incontournables que toute garde-robe devrait contenir. Des choses simples, mais qui font toute la différence, que ce soit pour une sortie, un rendez-vous important, au travail ou même pour les fameux vendredis décontractés. Dans toutes ces situations, il y a un code vestimentaire approprié et des frontières qu’il vaut mieux ne pas franchir», exprime-t-elle.

Puisque la conférence a lieu pendant le Festival Western, il va de soi que cette thématique sera également abordée. Et encore là, le bon goût est de mise.

«Il y a des gens qui en mettent un peu trop, tellement que ça a l’air d’un déguisement. C’est correct pour les filles, par exemple, de se déguiser ou de se mettre hyper sexy pour monter sur la scène lors du Concours Miss Cowgirl, mais de là à se promener comme ça dans la rue c’est une autre chose», souligne en riant la jeune styliste, qui confirme en avoir vu de toutes les couleurs lors du festival au fil des ans.

Des designers de mode qui, comme elles, ont quitté la région et s’illustrent dans leur profession à l’extérieur, ça ne court pas les rues en Acadie.

«Je pourrais difficilement rester à Saint-Quentin et vivre de mon art. Cela dit, j’ai tout de même un attachement solide envers ma province et ma communauté. Mes vacances, je les passe ici, pas dans le sud. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir venir ici et entretenir les gens à propos de ma passion», souligne Vanessa.

Outre la présentation sur la mode, la soirée mettra également en scène une autre Saint-Quentinoise, Cynthia Blanchette, qui procédera alors au lancement de son premier livre, Ta vie mon festival.