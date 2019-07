Allégations de misogynie au conseil municipal de Fredericton

La seule femme membre du conseil de ville de la capitale du Nouveau-Brunswick révèle que ses efforts pour promouvoir la parité des genres dans l’appareil municipal de Fredericton se butent à de la résistance.

La conseillère Kate Rogers croit que le fait qu’elle soit la seule femme à la table du conseil affecte le processus des décisions politiques. Elle dit se sentir de plus en plus isolée, même si elle est en poste depuis sept ans.

Mme Rogers a mentionné qu’elle avait décidé de s’exprimer publiquement parce que ses efforts privés ne fonctionnaient pas.

«Le problème est que la représentation féminine au conseil est si limitée. Cela affecte vraiment les décisions que nous prenons, la façon dont nous prenons ces décisions et la manière dont nous discutons dessus, ‘a-t-elle déclaré.

Par exemple, lorsque des citoyens sont choisis pour faire partie de comités municipaux, il est trop rare, à son avis, que les candidatures féminines soient retenues. Kate Rogers se fait alors expliquer que les femmes qui avaient posé leur candidature n’avaient pas les compétences requises. «Cela a été frustrant», a-t-elle déclaré.

«Ce n’est pas sain d’avoir une monoculture», a déclaré Mme Rogers, qui est également directrice de la Fredericton Community Foundation.

Elle était l’une des trois femmes élues au conseil municipal il y a sept ans, mais la seule à remporter ses élections en 2016.

Kate Rogers a déclaré qu’il incombe à l’hôtel de ville de créer un espace où tous se sentent les bienvenus et où la représentation des deux sexes est partagée, mais elle s’est récemment sentie de moins en moins faisant partie de l’équipe.

«Si je ne parle pas et que je continue, tout le monde est parfaitement amical. Mais quand je commence vraiment à exprimer mes points de vue et à partager mes valeurs sur la raison pour laquelle nous devrions aller dans une certaine direction, je commence à me sentir exclue», a-t-elle déclaré.

Mme Rogers a reçu un appui de Leanne Fitch, l’ancienne directrice de la Force policière de Fredericton, qui a écrit sur Twitter qu’elle avait elle-même été témoin de misogynie et qu’elle en avait été victime. «Je l’ai vu, ressenti, vécu», a-t-elle dit.

«Tous les niveaux de gouvernement ont la responsabilité fondamentale d’assurer la diversité, le respect, l’équité et l’inclusion. Non seulement dans les sphères politiques, mais en tant que politiciens, ils donnent le ton aux cadres supérieurs qui effectuent le travail et influencent les lieux de travail.»

Kate Rogers croit que sa sortie publique à ce sujet n’aidera probablement pas sa cause, mais elle espère qu’elle suscitera un plus grand appui du public à la cause de la diversité des genres à l’hôtel de ville. Elle ignore si elle sera candidate aux élections municipales de 2020.

«Pour moi… je ne pense pas que cela pourrait être bien pire, pour être honnête. Cela fait sept ans que j’essaie de faire cela dans nos réunions, lors de conversations privées, lors de conversations privées, j’ai fait beaucoup d’efforts sans en parler publiquement. Nous devons apporter des changements, et le seul moyen que je vois maintenant est que le public fasse pression sur le conseil», a-t-elle déclaré.

Le maire de Fredericton, Mike O’Brien, n’a pas encore réagi aux commentaires de la conseillère.

Mme Rogers a déclaré que le maire lui avait dit que davantage de femmes devaient se porter candidates au conseil municipal. Elle a ajouté que pour que cela se produise, l’hôtel de ville devait devenir un espace plus accueillant pour les femmes.