Service NB rouvrira ses portes à Saint-Quentin

Le gouvernement provincial a convié la presse à une annonce concernant Service N.-B., vendredi, à Saint-Quentin. Selon des informations publiées sur la page Facebook de la mairesse du village, Nicole Somers, Fredericton annoncera la réouverture à demi-temps de la succursale de Saint-Quentin.

Selon l’information partagée par Mme Somers, le centre rouvrira plus tard cette année.

«Une fois le nouveau centre ouvert, celui de Kedgwick accueillera les clients les mardis et les mercredis, et le même personnel offrira des services au nouveau centre de Saint-Quentin les jeudis et les vendredis. Dans les deux cas, les centres seront ouverts de 9 h à 17 h», peut-on lire.

«Le choix de l’emplacement du centre de Saint-Quentin est en voie d’être finalisé par la Ville et sera annoncé plus tard cette année. Il est prévu que la Ville fournisse les bureaux pour loger Service Nouveau-Brunswick.»

Les succursales de Service NB à Saint-Quentin ainsi que dans cinq autres municipalités ont été fermées par le précédent gouvernement libéral en 2015 afin de réaliser des économies.

La succursale de Kedgwick, située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin, est toutefois demeurée ouverte.

À l’époque, les gens de Saint-Quentin avaient eu du mal à comprendre la décision de fermer leur succursale alors qu’elle était beaucoup plus achalandée que celle de leurs voisins. Selon la Chambre de commerce de Saint-Quentin, le volume de transaction était de 3,8 millions $ à Saint-Quentin contre 1,5 million $ à Kedgwick.

Au printemps, le gouvernement provincial s’est retrouvé dans l’eau chaude à ce sujet quand le vice-premier ministre, Robert Gauvin, a annoncé, lors d’un événement partisan, que la succursale de Saint-Quentin serait rouverte.

Quelques jours plus tard, le premier ministre Blaine Higgs a contredit M. Gauvin en affirmant qu’il serait «prématuré» de parler de réouverture.

La ministre de Service NB, Sherry Wilson, n’avait elle non plus pas voulu confirmer la nouvelle.