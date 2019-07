Un groupe de Miramichi remporte un million $ à la loterie

Les employés de la compagnie Kingston’s Fuels, à Miramichi, jouent ensemble à la loterie depuis plus de 10 ans.

Le responsable du groupe de loterie, Darren Hubbard, est connu pour être le farceur du bureau. Il a donc eu du mal à convaincre ses collègues incrédules qu’ils avaient vraiment remporté le lot garanti d’un million de dollars au tirage du Lotto 6/49 du 5 juin.

«J’ai lu les chiffres à Linda [Mattinson] et elle croyait que je lui jouais un tour. J’ai dû me rendre au magasin pour balayer le billet, a expliqué M. Hubbard. Rendu là, je tremblais et j’ai pris une photo de l’appareil pour pouvoir la montrer à tout le monde au bureau comme preuve. »

Le groupe est composé de Darren Hubbard, Shaun Perrett, Terri Maltby, Paul Cook, Mary McEathron, Kenneth Gioia, Leonard Kingston, Brian Kingston, Charles Gagnon, Erica Seaman, Jeffery Kingston et Linda Mattinson.

«Chaque membre du groupe est à une étape différente de sa vie, et chacun pourra utiliser l’argent différemment, a expliqué Erica Seaman, commis de bureau chez Kingston’s Fuels. C’est un groupe fantastique, et ce gain changera vraiment les choses pour beaucoup de personnes. »

Les gagnants comptent entre autres rembourser au complet des hypothèques, réaliser des travaux de rénovation, acheter de nouveaux véhicules, prendre des vacances en famille et investir dans des fonds d’études pour leurs enfants.

«Nous sommes comme une famille; c’est donc merveilleux de pouvoir partager ensemble cet argent, a ajouté Mme Seaman. Il n’y a personne d’autre avec qui j’aurais préféré le partager. »