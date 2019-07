Saint-Léonard: un autre Festival d’été couronné de succès

Une belle place a été accordée aux plus jeunes lors du traditionnel défilé du Festival d’été de Saint-Léonard. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le Festival d’été de Saint-Léonard a démontré qu’il est plus que jamais un incontournable au Madawaska.

Les résidents du Carrefour de la Vallée du fleuve Saint-Jean et les visiteurs de passage dans la région ont été nombreux à prendre part aux festivités qui se sont déroulées à cet endroit au cours des derniers jours.

Les festivaliers ont eu droit à différents spectacles sur scène, à une journée familiale en plein air, à une exposition artisanale et au couronnement des jeunes reines de Saint-Léonard.

Fidèle à la tradition, un défilé sur la rue principale tenu dimanche après-midi a mis un terme aux célébrations de ce 3e festival.

Le Festival d’été de Saint-Léonard s’est conclu dimanche après-midi avec un grand défilé dans les rues de la Ville de Saint-Léonard. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Malgré un ciel plus que menaçant, quelques centaines de personnes se sont massées le long du parcours afin d’assister au passage de dizaines de véhicules des services d’urgence, de voitures anciennes, de bolides sport et de divers chars allégoriques et véhicules commerciaux.

Satisfait du déroulement des festivités, Kevin Ouellette, le président du Festival d’été de Saint-Léonard, a indiqué vouloir s’accorder une période de repos avant de penser à l’an prochain.

L’événement coïncidera alors avec le 100e anniversaire de la constitution de la municipalité.

«Cet anniversaire important de Saint-Léonard en 2020, j’y pense depuis déjà le tout début du festival en 2017. On va faire en sorte de présenter quelque chose de grandiose pour l’occasion», a promis Kevin Ouellette au sortir du défilé.